Reacție surprinzătoare după numirea lui Edi Iordănescu la Watford: „Pare o lipsă de încredere a clubului”

Reacție surprinzătoare după numirea lui Edi Iordănescu la Watford: „Pare o lipsă de încredere a clubului”

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Ziua de miercuri, 25 noiembrie, poate fi una de referință pentru antrenorii români. Edi Iordănescu a fost numit ca „principal” la Watford, formație cu tradiție în fotbalul britanic.

Răzvan Raț, fără dubii după numirea lui Edi Iordănescu la Watford

Așa cum v-a obișnuit, VOYO SPORT LIVE propune cele mai interesante subiecte din fotbalul românesc și nu numai. În ediția de miercuri, 25 noiembrie, Cristi Pintea i-a avut în platou pe Robert Niță și Răzvan Raț.

Întrebat despre numirea lui Edi Iordănescu, Răzvan Raț a expus că numirea fostului selecționer e un „pariu pentru Watford”. Motivul? Oficialii clubului speră că au găsit persoana potrivită pentru a redresa corabia.

Expertul VOYO susține că este un pas înainte pentru Edi Iordănescu, deoarece Championship este în elita campionatelor de pe continent.

„Edi e prietenul meu! E clar că nu am avut antrenori în fotbalul englez de 72 de ani, vorbim de fiecare nivel. Chiar dacă nu e Premier League, Championship e un campionat extrem de puternic.

E un pariu pe care el trebuie să și-l asume. Semnează pe 6 luni + încă doi ani. E un pariu și pentru Watford, ei mizează că fostul selecționer este omul potrivit să îi scoată din criză. Nu stau deloc bine în clasament.

Mai departe, o să fie răutăcioși care o să spună că nu e Premier League, să nu ne avântăm. Eu zic că e o performanță! E Championship, un campionat... Nu am cum să-l compar cu fotbalul românesc, cu tot respectul! E probabil la nivelul următoarelor campionate de după top 5 în Europa.

Eu cred că e o performanță, nu cred că Championship e sub campionatul Portugaliei. Pentru el este un pas în față. Orice ai spune, Championship e peste campionatul Poloniei. Nu cred că e un lucru mic să semnezi cu o echipă așa cum e Watford”, a declarat Răzvan Raț, la VOYO SPORT LIVE.