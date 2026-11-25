Ziua de miercuri, 25 noiembrie, poate fi una de referință pentru antrenorii români. Edi Iordănescu a fost numit ca „principal” la Watford, formație cu tradiție în fotbalul britanic.

Reacție surprinzătoare după numirea lui Edi Iordănescu la Watford

Așa cum v-a obișnuit, VOYO SPORT LIVE propune cele mai interesante subiecte din fotbalul românesc și nu numai. În ediția de miercuri, 25 noiembrie, Cristi Pintea i-a avut în platou pe Robert Niță și Răzvan Raț.

Întrebat despre numirea lui Edi Iordănescu, Robert Niță a transmis că, la prima vedere, a părut o neîncredere din partea clubului, în condițiile în care contractul se întinde doar pe o perioadă de 6 luni.

Oficialul Rapidului a analizat în profunzime mutarea, susținând că viitorul lui Edi Iordănescu depinde doar de el, deoarece înțelegerea se va prelungi automat pe încă doi ani, asta dacă Watford se va salva de la retrogradare.

„E o mișcare importantă pentru fotbalul românesc. E fostul selecționer, apăruse informații că se împotmolise negocierile, ziceam că, probabil, e vorba de durată. Vorbeam aici, la VOYO SPORT LIVE, că nu-l vedem pe Edi să meargă undeva și să semneze doar pe 6 luni. Pare o lipsă de încredere a clubului care te contactează să îți propună doar 6 luni.

Până la urmă, astea 6 luni sunt legate de obiectiv. Dacă îl îndeplinește, va sta încă doi ani sau va avea o prelungire pe încă doi ani. Pare că face parte din proiect, obiectivul e să scape de la retrogradare echipa și anul următor să construiască o echipă care să nu aibă probleme cu retrogradarea sau, de ce nu, să urce către locurile fruntașe”, a declarat Robert Niță, la VOYO SPORT LIVE.