Gigi Becali nu s-a abținut! Jucătorul pe care îl vrea în primul „11”: „Dacă eram în locul lui Reghe, îl băgam”

Gigi Becali nu s-a abținut! Jucătorul pe care îl vrea în primul „11”: „Dacă eram în locul lui Reghe, îl băgam” Superliga
SPORT.RO
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FC Voluntari - FCSB a contat pentru etapa a 12-a din SuperLiga.

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SuperLiga avansează cu pași repezi, iar meciul dintre FC Voluntari și FCSB a tras cortina peste runda cu numărul 12. Duelul s-a terminat în favoarea roș-albaștrilor, scor 1-2, golurile fiind marcate de către Garita, în prima repriză, Guțea și Stoian, în actul secund.

Gigi Becali îl vrea pe Alexandru Stoian în primul „11”

La scurt timp după fluierul final, Gigi Becali a declarat că l-ar fi băgat pe Alex Stoian, autorul golului de trei puncte, încă din primul minut al întâlnirii. Patronul FCSB a amintit de faptul că Stoian a avut COVID, însă e optimist că tânărul atacant se poate vinde pe o sumă importantă în viitor.

„(n.r. - Stoian poate fi titular?) Eu cred că da, asta e părerea mea. Dacă eram în locul lui Reghe, îl băgam pe el. A avut COVID, dar s-a antrenat după. A fost trei zile izolat, iar astăzi s-a antrenat. Probabil că de aia n-a jucat cu el.

Eu cred că se poate vinde Stoian, așa cred. De ce să mă bag? Dacă eu aș știi ceva, aș vorbi cu Reghe și i-aș spune. Și eu sunt debusolat, nu mai știu nimic eu. Nu mai știu de capul meu!”, a declarat Gigi Becali, potrivit Digi Sport.

  • Alexandru stoian
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Stoian
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Ce urmează pentru FCSB

După remiza cu FC Voluntari, FCSB se pregătește de derby-ul cu Rapid de sâmbătă, 24 octombrie. Roș-albaștrii au acumulat 18 puncte în primele 12 runde și ocupă treapta a 6-a din clasament.

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