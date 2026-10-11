Marius Șumudică nu are milă de un jucător de la FCSB: „De echipă mică”

Marius Șumudică nu are milă de un jucător de la FCSB: „De echipă mică” Superliga
SPORT.RO
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Marius Șumudică a criticat un jucător de la FCSB.

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În ciuda faptului că așteptările erau ridicate la startul sezonului, FCSB a dezamăgit. Totul a plecat de la eliminarea din UEFA Conference League, iar ulterior echipa a avut rezultate sub așteptări și în SuperLiga.

Marius Șumudică nu are milă de Arnold Garita

Înainte de pauza dedicată echipelor naționale, FCSB a suferit un eșec teribil: 0-5 cu Universitatea Craiova. Înfrângerea de pe „Ion Oblemenco” a dus la demiterea lui Marius Baciu.

Gigi Becali s-a mișcat rapid, iar în locul lui Marius Baciu a fost numit Laurențiu Reghecampf. Tehnicianul a mai avut două mandate pe banca FCSB, de numele său fiind legată și ultima calificare în grupele UEFA Champions League.

Debutul noului antrenor a fost unul fericit, FCSB reușind să se impună cu scorul de 1-0. „Reghe” a decis să mizeze din primul minut pe Arnold Garita, în condițiile în care Denis Drăguș nu este încă recuperat.

Despre atacantul camerunez a vorbit și Marius Șumudică. Mai exact, tehnicianul e de părere că Garita nu are nivelul necesar pentru a juca la FCSB, ci mai degrabă la o echipă de mijlocul clasamentului. Totuși, „Șumi” e sigur că finul său, Denis Drăguș, va fi titularizat după revenirea din accidentare.

„Drăguș va intra în locul lui Garita. Este un jucător care, în lipsă de spațiu, nu se exprimă cum ar trebui. Este un jucător de echipă de mijlocul clasamentului sau de echipă mică, care se apără și joacă tranziție și care pe spații să țină de minge, să dai timp de respiro celorlalți. 

Adică un jucător care nu este atât de combinativ. În momentul în care o echipă joacă în propria treime, se apără, închide spațiile foarte bine, nu are calitățile necesare de a intra în combinații și de a se elibera sau a se întoarce. Are probleme în ceea ce înseamnă spațiile scurte și unde trebuie să se descurce imediat. Dacă nu o face prin forța pe care o are să se întoarcă, să pivoteze are probleme”, a declarat Marius Șumudică, potrivit Fanatik.

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CV-ul lui Arnold Garita

Arnold Garita a făcut primii pași în fotbal la LB Châteauroux, iar de atunci a bifat foarte multe experiențe în diferite țări: Bristol City, Plymouth, R Charleroi, USL Dunkerque, US Boulogne, FC Villefranche, Bourg-en-Bresse, FC Argeș, Al-Faisaly, Hapoel Beer Sheva și SZ Juniors.

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