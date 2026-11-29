Alex Mitriță este, fără doar și poate, unul dintre cei mai valoroși jucători care au evoluat în SuperLiga în ultimii ani. Atacantul a părăsit întrecerea internă în urmă cu un sezon și jumătate, când a semnat cu Zhejiang FC.

Marius Șumudică, convins despre interesul FCSB pentru Alex Mitriță

Contractul atacantului va ajunge la final în luna decembrie, astfel că s-a discutat intens despre o repatriere. Gigi Becali a reacționat în exclusivitate pentru Sport.ro referitor la o potențială mutare la FCSB.

Fostul antrenor al lui Mitriță, Marius Șumudică, susține însă că există șanse de 0% ca jucătorul să ajungă la formația patronată de Gigi Becali.

Pentru a-și consolida argumentul, tehnicianul a expus că Alex Mitriță va reveni în SuperLiga doar la Universitatea Craiova, amintind inclusiv de relația foarte bună avută de jucător cu Mihai Rotaru.

„Zero la sută. Este o relaţie foarte strânsă între el şi Mihai Rotaru, eu ştiu foarte bine. Îşi făceau vacanţele împreună, eu m-am întâlnit personal cu ei în aeroport, de câte ori plecau cu familia. E o relaţie specială, cred că a fost win-win, toată lumea a câştigat în momentul transferului în China.

Eu îl cunosc pe Mitriţă, l-am avut un an la Raed în Arabia Saudită. Îi cunosc caracterul şi ştiu câte de devotat e. Eu aveam atunci o problemă cu un jucător din Maroc, jucător de echipă naţională. Era pe post cu Mitriţă, iar eu îl foloseam pe Mitriţă. A apreciat foarte mult acest lucru, a încercat să dea înapoi cât poate de mult.

Şi atunci toată lumea ar privi ca o trădare un transfer la FCSB. Şi el nu are probleme din punct de vedere material”, a declarat Marius Şumudică, potrivit Fanatik.