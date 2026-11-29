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Ianis Hagi trece printr-o perioadă nefastă la Alanyaspor. Fiul lui Gică Hagi a fost, în principal, un jucător de lot la formația din Turcia, iar în actuala stagiune a acumulat puține minute.

Dorit de Gigi Becali la FCSB, Ianis Hagi și-a dat acordul să semneze

Contractul „Prințului” este scadent în vara anului 2027, astfel că mai multe echipe s-au interesat de serviciile sale. Deși în presă s-a vorbit despre o mutare la Marseille, mijlocașul ar putea reveni în SuperLiga. La o zi după Bosnia - România 2-1, Gigi Becali a mărturisit că este în continuare interesat de fiul lui Gică Hagi.

Omul de afaceri susține că, dacă Ianis Hagi va accepta, nu va critica în niciun moment evoluțiile acestuia. Totuși, FCSB nu este singura echipă interesată de serviciile mijlocașului.

„Prințul” a înscris în ultima etapă de campionat, iar zvonurile referitoare la un transfer s-au intensificat. După ce s-a scris de interesul lui Olimpique Marseille, Ianis Hagi ar fi dorit și de trei echipe din Championship, așa cum notează Fotomac.

Agentul Florin Manea a expus că, în urma unei discuții avute cu Ianis Hagi, jucătorul ar dori să semneze cu o formație din eșalonul secund din Anglia. Rămâne de văzut cum va evolua situația, în condițiile în care contractul mijlocașului ofensiv este scadent în vara anului 2027.

”El merită o echipă mai bună. Vrei să-ți zic că am interes din Anglia, din Championship, pentru el? Eu i-am zis, 'lasă-mă să vorbesc, că nu cred că ți-ar fi rău'. Nu, nu am simțit că n-ar vrea. El mi-a zis că l-ar interesa”, a declarat Florin Manea, potrivit Digi Sport.