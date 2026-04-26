Andrei Rațiu, cel mai slab de pe teren! Note ridicole după Vallecano - Sociedad 3-3

Cadu, întrebat frontal după ce a revenit la CFR Cluj: ”Îl schimbi pe Pancu?”

Farul Constanța, victorie la scor pentru titlu! Echipa s-a dezlănțuit pe final

Dobre are cel mai productiv sezon din carieră la Rapid. A marcat 15 goluri în 35 de meciuri din Superligă și mai are în cont două goluri și o pasă decisivă în trei apariții din Cupa României.

Alexandru Dobre poate prinde transferul carierei

Evoluțiile sale l-au adus în atenția formațiilor Heerenveen (Olanda) și KVC Westerlo (Belgia). Cele două cluburi vor avea scouteri prezenți la meciul Dinamo - Rapid de astăzi, de la 21:00, pentru a-l urmări pe Dobre, conform gsp.ro.

De serviciile lui Dobre mai este interesată, tot din Olanda, și FC Utrecht.

Dobre, în conflict cu antrenorul Costel Gâlcă

La ultimul meci din campionat, Universitatea Craiova - Rapid 1-0, Costel Gâlcă l-a introdus pe teren pe Alexandru Dobre abia în minutul 67, în locul lui Olimpiu Moruțan.

Mai mult decât atât, potrivit sursei citate, Dobre și-a informat impresarul că vrea să plece de la Rapid din vară. Potențiala rămânere a lui Costel Gâlcă în Giulești îi amplifică dorința extremei dreapta.