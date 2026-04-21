Înlocuit în minutul 60, Dobre a refuzat să dea mâna cu ceilalți jucători și a gesticulat nervos. Ulterior, fotbalistul s-a plâns că antrenorul Rapidului, Costel Gâlcă, nu îl folosește pe postul pe care dă cel mai bun randament.

Mama lui Alex Dobre, mesaj dur: ”Ați procedat exact ca Iuda!”

Din acest motiv, în semn de pedeapsă, Alex Dobre a fost lăsat pe banca de rezerve, iar antrenorul i-a luat și banderola de căpitan la meciul cu Universitatea Craiova, scor 0-1. Atacantul a intrat pe teren abia în minutul 67 în locul lui Olimpiu Moruțan.

Veronica Dobre, mama lui Alexandru Dobre, a sărit în apărarea jucătorului de la Rapid după ce a devenit ținta criticilor în urma situației tensionate apărute la clubul din Giulești.

Mama jucătorului de la Rapid a avut o reacție dură pe rețelele sociale și a catalogat atacurile îndreptate împotriva lui Dobre ”doar zgomot”.

”Pentru cei care l-au criticat și înjurat pe Dobre! Ați procedat exact ca Iuda! Cine vorbește urât despre alții arată exact cât valorează! Oamenii puternici construiesc, cei slabi critică! Indiferent ce spuneți, Alex Dobre rămâne același om! El merge înainte, voi rămâneți la nivelul vorbelor! Vorbele voastre nu schimbă nimic, doar vă definesc pe voi! Restul e doar zgomot!”, a transmis Veronica Dobre pe rețelele sociale.