”Și-a învățat Dobre lecția?” Conducerea Rapidului a intervenit

Asta din cauza declarațiilor lui Dobre de la finalul meciului cu FC Argeș (0-0) din Giulești, în care a acuzat că tactica lui Gâlcă la Rapid nu-l favorizează, motiv pentru care nu poate da randament maxim.

Îl mai așteaptă pe Rădoi? Ce a făcut Gaziantep în timp ce antrenorul era la Ovidiu

Victor Angelescu, acționar minoritar și președinte în Grant, a vorbit despre situația lui Dobre la Rapid și a evidențiat că fostul căpitan și-a învățat lecția. Dar chiar și așa, atacantul lateral tot nu va revendica banderola.

”În primul rând, este o decizie pe care o ia antrenorul; el ştie cel mai bine ce trebuie să facă în cadrul echipei. El este suveran în vestiar. Aceasta este decizia pe care a luat-o Costel, am acceptat-o, a acceptat-o şi Dobre. Ştie şi el că a greşit şi şi-a cerut scuze după. Costel a făcut ce crede că este mai bine pentru echipă şi a luat această decizie.

Nu cred că trebuie să intervenim noi. Noi am intervenit în sensul că am vorbit cu amândoi; a fost o greşeală, dar nu a fost amendat, nu a înjurat pe nimeni, nu s-a luat la bătaie cu cineva. Ieri a intrat cu dorinţă mare, a încercat să dea tot ce e mai bun în cele 20 şi ceva de minute. (n.r. Crezi că şi-a învăţat lecţia?) Da, cred că da”, a spus Angelescu la Prima Sport.

Cotat la 3,2 milioane de euro de site-urile de specialitate, Dobre a fost adus de Rapid în octombrie 2024, în mandatul lui Șumudică. A bifat până acum 70 de apariții în toate competițiile la echipa din Giulești, a înscris 25 de goluri și a pasat decisiv într-o singură situație.

Universitatea Craiova - Rapid 1-0

Unicul gol din Universitatea Craiova - Rapid a venit în minutul 47, fiind înscris de Assad Al Hamlawi. Anzor Mekvabishvili i-a pasat decisiv atacantului de la Universitatea Craiova.

Pentru Rapid urmează meciul cu Dinamo (duminică, 26 aprilie, ora 21:00), în timp ce Universitatea Craiova o va înfrunta pe FC Argeș (luni, 27 aprilie, 20:30), în etapa #6 a play-off-ului

Cum arată clasamentul play-off-ului Superligii României