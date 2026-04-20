”Și-a învățat Dobre lecția?” Conducerea Rapidului a intervenit

SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Rapid a coborât pe 4 la finalul etapei 5 din play-off-ul Superligii României.

TAGS:
alex dobreVictor AngelescuSuperligaRapidplay-off
Din articol

În meciul din Bănie cu Universitatea Craiova, încheiat 1-0 pentru olteni, Costel Gâlcă nu a mizat pe serviciile lui Alexandru Dobre din primul minut, ba mai mult, antrenorul din Grant i-a și luat banderola de căpitan.

Asta din cauza declarațiilor lui Dobre de la finalul meciului cu FC Argeș (0-0) din Giulești, în care a acuzat că tactica lui Gâlcă la Rapid nu-l favorizează, motiv pentru care nu poate da randament maxim.

  • Dobre
×
Conferinta rapid 200226 alex dobre
Dobre
Adobre
ÎNAPOI LA ARTICOL

Victor Angelescu, acționar minoritar și președinte în Grant, a vorbit despre situația lui Dobre la Rapid și a evidențiat că fostul căpitan și-a învățat lecția. Dar chiar și așa, atacantul lateral tot nu va revendica banderola.

”În primul rând, este o decizie pe care o ia antrenorul; el ştie cel mai bine ce trebuie să facă în cadrul echipei. El este suveran în vestiar. Aceasta este decizia pe care a luat-o Costel, am acceptat-o, a acceptat-o şi Dobre. Ştie şi el că a greşit şi şi-a cerut scuze după. Costel a făcut ce crede că este mai bine pentru echipă şi a luat această decizie.

Nu cred că trebuie să intervenim noi. Noi am intervenit în sensul că am vorbit cu amândoi; a fost o greşeală, dar nu a fost amendat, nu a înjurat pe nimeni, nu s-a luat la bătaie cu cineva. Ieri a intrat cu dorinţă mare, a încercat să dea tot ce e mai bun în cele 20 şi ceva de minute. (n.r. Crezi că şi-a învăţat lecţia?) Da, cred că da”, a spus Angelescu la Prima Sport.

Cotat la 3,2 milioane de euro de site-urile de specialitate, Dobre a fost adus de Rapid în octombrie 2024, în mandatul lui Șumudică. A bifat până acum 70 de apariții în toate competițiile la echipa din Giulești, a înscris 25 de goluri și a pasat decisiv într-o singură situație.

Universitatea Craiova - Rapid 1-0

Unicul gol din Universitatea Craiova - Rapid a venit în minutul 47, fiind înscris de Assad Al Hamlawi. Anzor Mekvabishvili i-a pasat decisiv atacantului de la Universitatea Craiova.

  • Pentru Rapid urmează meciul cu Dinamo (duminică, 26 aprilie, ora 21:00), în timp ce Universitatea Craiova o va înfrunta pe FC Argeș (luni, 27 aprilie, 20:30), în etapa #6 a play-off-ului
  • Ambele confruntări vor putea fi urmărite în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro

Cum arată clasamentul play-off-ului Superligii României

Clasamente oferite de Sofascore
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
ULTIMELE STIRI
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Recomandarile redactiei
Alte subiecte de interes
CITESTE SI
VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!