Ce s-ar fi întâmplat, de fapt, între Gâlcă și Dobre: ”Nu e doar ce am văzut noi”

Rapid a fost lovită de tensiuni chiar în finalul play-off-ului Superligii României.

După 0-0 cu FC Argeș din etapa #4 a play-off-ului, căpitanul Alexandru Dobre a răbufnit și a mărturisit că tactica antrenorului Constantin Gâlcă nu-l pune deloc în evidență în teren.

Ulterior, Gâlcă a remarcat faptul că a existat o ședință în care a vorbit fiecare, iar în cele din urmă i-a luat banderola de căpitan lui Dobre și l-a lăsat pe bancă împotriva Universității Craiova, drept pedeapsă.

  • Dobre se află la Rapid din octombrie 2024. În august 2024 rămăsese fără echipă, după ce a plecat liber de contract del a gruparea portugheză Famalicao

Adrian Mutu, fost antrenor la Rapid, a sugerat că altul ar fi motivul care ar sta în spatele pedepsei lui Dobre. ”Briliantul” a explicat că fotbalistul și-ar fi prezentat scuzele doar în fața echipei, nu și în fața lui Gâlcă.

Mutu i-a dat, în consecință, dreptate lui Gâlcă pentru maniera în care a tratat disputa cu Alex Dobre, care s-ar fi decis ca în vară să plece de la gruparea din Grant.

(n.r. L-ai fi ținut pe Dobre pe bară?) Depinde de context. Nu e doar ce am văzut noi, ci și ce s-a întâmplat după aceea între el și Costel Gâlcă. Dacă vine băiatul și spune 'îmi pare rău' în fața antrenorului și echipei, 'îmi pare rău, am greșit...'

Eu am auzit că a zis 'îmi pare rău' doar în fața echipei. De aia a fost. Nu față de Gâlcă, da. Așa am auzit. Normal că Gâlcă a luat decizia corectă. Și eu am avut ieșiri nervoase în carieră.

Mie mi s-a părut mai grav ce a zis la interviu după aceea. Trebuie să te duci în vestiar, 'Mister, îmi pare rău, am fost un idiot', se murea acolo. Gestul acela în care n-a dat mâna se mai întâmplă, au fost mulți, dar declarația aia a fost puțin”, a spus Mutu, potrivit digisport.

Pentru Rapid urmează meciul cu Dinamo de duminică seară, ora 21:00, din etapa #6. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
O familie din Italia a rezervat un zbor spre Cracovia, Polonia, dar a ajuns la Craiova, România: „A fost o vacanță minunată”
ARTICOLE PE SUBIECT
Nota lui Ionuț Radu după Barcelona - Celta Vigo. Clasamentul din La Liga după un meci aflat la un pas de o tragedie
Alisia, în culmea fericirii! Echipa fiului ei, ca și calificată în finala Cupei
Clubul din Superligă, lovit din plin: ”gaură” de 1.500.000€!
Arsenal și Chelsea așteaptă retrogradarea rivalei Tottenham pentru a-i lua un jucător!
Atalanta - Lazio 1-1 (1-2 d.p.). Echipa lui Sarri va juca împotriva lui Inter în finala Coppa Italia. Meciul a fost LIVE pe VOYO
Diletta Leotta dezvăluie: "Cristi Chivu? Un singur lucru m-a surprins la el"

Fiul lui Walter Zenga a spus unde s-ar afla Inter dacă Cesc Fabregas ar fi fost ales în locul lui Cristi Chivu

Italienii au numit persoana care a stat în spatele succesului lui Cristi Chivu din Inter - Como

Antonela Roccuzzo, postare cu scântei pe rețele: ”E interzis să dai zoom!” Ce i-a scris Messi

Inter Milano a sărbătorit victoria din Cupa Italiei pe o celebră melodie românească

Cine vine antrenor la FCSB. Propunere de ultimă oră și un răspuns instant

Clubul din Superligă, lovit din plin: ”gaură” de 1.500.000€!
Arsenal și Chelsea așteaptă retrogradarea rivalei Tottenham pentru a-i lua un jucător!
Cine vine antrenor la FCSB. Propunere de ultimă oră și un răspuns instant
Alisia, în culmea fericirii! Echipa fiului ei, ca și calificată în finala Cupei
Atalanta - Lazio 1-1 (1-2 d.p.). Echipa lui Sarri va juca împotriva lui Inter în finala Coppa Italia. Meciul a fost LIVE pe VOYO
Încă un tricolor schimbă echipa în această vară: "Nu mai intră în planurile clubului"
Meci mare făcut de Alex Dobre & co. pe terenul lui FC Porto!
Verdictul lui Costel Gâlcă după ce Florin Tănase a semnat cu FCSB, iar Denis Alibec, cu Farul Constanța
Universitatea Craiova - NK Maribor 3-2, în turul 2 preliminar din Conference League. Oltenii, eliminați din Europa
"Moștenirea" pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR: Bugetul a fost împovărat cu 10 miliarde de lei de cearta dintre Bolojan şi Grindeanu

Justin Bieber, desființat de fani. ”Cel mai prost headliner din istoria Coachella”. Ce a făcut pe scenă pentru 10 milioane $

Ilie Bolojan, la Știrile ProTV: Baronii locali ai PSD au avut o nemulțumire. Măsurile de disciplină au deranjat

Condițiile lui George Simion, pentru ca AUR să negocieze cu PSD sau PNL: ”Dacă vor accepta, unii ori alții, putem discuta”

