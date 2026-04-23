Ce s-ar fi întâmplat, de fapt, între Gâlcă și Dobre: ”Nu e doar ce am văzut noi”

Ulterior, Gâlcă a remarcat faptul că a existat o ședință în care a vorbit fiecare , iar în cele din urmă i-a luat banderola de căpitan lui Dobre și l-a lăsat pe bancă împotriva Universității Craiova, drept pedeapsă.

Adrian Mutu, fost antrenor la Rapid, a sugerat că altul ar fi motivul care ar sta în spatele pedepsei lui Dobre. ”Briliantul” a explicat că fotbalistul și-ar fi prezentat scuzele doar în fața echipei, nu și în fața lui Gâlcă.

Mutu i-a dat, în consecință, dreptate lui Gâlcă pentru maniera în care a tratat disputa cu Alex Dobre, care s-ar fi decis ca în vară să plece de la gruparea din Grant.

”(n.r. L-ai fi ținut pe Dobre pe bară?) Depinde de context. Nu e doar ce am văzut noi, ci și ce s-a întâmplat după aceea între el și Costel Gâlcă. Dacă vine băiatul și spune 'îmi pare rău' în fața antrenorului și echipei, 'îmi pare rău, am greșit...'

Eu am auzit că a zis 'îmi pare rău' doar în fața echipei. De aia a fost. Nu față de Gâlcă, da. Așa am auzit. Normal că Gâlcă a luat decizia corectă. Și eu am avut ieșiri nervoase în carieră.

Mie mi s-a părut mai grav ce a zis la interviu după aceea. Trebuie să te duci în vestiar, 'Mister, îmi pare rău, am fost un idiot', se murea acolo. Gestul acela în care n-a dat mâna se mai întâmplă, au fost mulți, dar declarația aia a fost puțin”, a spus Mutu, potrivit digisport.

