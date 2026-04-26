Din punct de vedere statistic, meciurile cu Rapid au devenit in ultimii ani pentru dinamoviști un real coșmar. Ultima victorie alb - roșie datează din anul 2015, când Dinamo se impunea cu 2-0.

În prezent, cele două formații sunt despărțite de un punct: Rapid -32. (loc 4), Dinamo - 31 (loc 5).

ECHIPE PROBABILE

Dinamo: Epassy - Boateng, Duțu, Stoinov - Sivis, Gnahore, Cîrjan, Armstrong - Soro, Al. Pop, Musi

Rezerve: Roșca - Toader, Țicu, Milanov, Mazilu, Pușcaș, Caragea, Tarbă, Bordușanu

Kopic nu îi are la dispoziție pe Opruț, Mărginean, Karamoko și Ikoko, toți accidentați.

Rapid (4-3-3): Aioani - Onea, Pașcanu, Kramer, Borza - Christensen, Moruțan, Grameni - Dobre, Koljic, Petrila

Rezerve: Briciu - Ciobotariu, Manea, Talisson, Hazrollaj, Paraschiv, Keita, Hromada, Popa, Burmaz, Sălceanu

Gâlca nu îi are la dispoziție pe Mendes, Bolgado, și Vulturar, accidentați.

Având în vedere că Dinamo a jucat joi seară prelungiri și chiar lovituri de departajare în meciul cu Craiova din Cupă, casele de pariuri o văd ușor favorită la victorie pe trupa giulesteană, însă cotele sunt aproape egale:

Dinamo - 2.77

Egalul - 3.30

Rapid - 2.65

În ultimele 10 confruntări directe, Rapid o conduce pe Dinamo cu 7-0! Doar 3 rezultate de egalitate au reușit “câinii”.

Duelul antrenorilor este câștigat și el tot de rapidist, care are 3-1 în confruntările directe.

Pariul “ambele echipe marchează” are o cotă de 1.78

Dinamo este echipa cu cea mai slabă apărare din play-off, cu 7 goluri primite.

Meciul va fi condus la centru de Sebastian Colțescu, arbitru care acordă în medie 5,36 cartonașe galbene pe meci, și 0,43 roșii.

Sugestia Sport.ro