Alex Dobre, declarație războinică înaintea derby-ului cu FCSB

Alex Dobre a vorbit despre duelul cu FCSB de duminică și a recunoscut că va fi un meci greu, chiar dacă roș-albaștrii nu au avut parte de un sezon foarte convingător până în acest moment.

Rapid vrea să se impună în derby-ul de pe Arena Națională pentru a fi sigură că încheie anul pe prima poziție în Superligă.

„Ne așteaptă un meci greu. FCSB vine după două victorii. Ne concentrăm pe ce am pregătit și sperăm la o victorie. Avem foarte multe lucruri de îmbunătățit și încercăm să facem asta în permanență. Lucrăm la antrenamente și sperăm să facem un joc mai bun, care să ne aducă rezultate.

Au jucători de valoare, este o echipă bună, care reușește rezultate și în cupele europene. Noi ne concentrăm pe ce am pregătit și încercăm să dăm maximum. Nu cred că ar mulțumi pe nimeni un rezultat de egalitate. Consider că trebuie să țintim cele trei puncte. Sperăm să facem un joc bun și să oferim spectatorilor un meci cu goluri. Presiune este la fiecare meci, din ambele părți. Așa te formezi mai bine. Sper să fie un lucru pozitiv mâine.

Este un an reușit până în acest moment. Sper să îl închei cu o victorie. Mulțumesc lui Dumnezeu și colegilor pentru tot ce am reușit. Sper ca 2026 să fie, la fel, un an cu provocări care să mă facă un fotbalist mai bun. Aștept să vedem ce urmează”, a spus Alex Dobre la conferința de presă.

Echipa patronată de Gigi Becali se află pe poziția a noua din Superligă, la doar două „lungimi” de ultimul loc ce duce în play-off, în timp ce Rapid este lider, dar are doar un punct peste principala urmăritoare, Dinamo.

