Alex Dobre, declarație războinică înaintea derby-ului cu FCSB

Alex Dobre, declarație războinică &icirc;naintea derby-ului cu FCSB Superliga
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Rapid o va întâlni pe FCSB în ultimul meci din 2025.

TAGS:
alex dobreRapidFCSBSuperliga
Din articol


Partida FCSB - Rapid, din runda a 21-a din Superliga, va avea loc duminică, de la ora 20:00 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Rapid vrea să se impună în derby-ul de pe Arena Națională pentru a fi sigură că încheie anul pe prima poziție în Superligă.

Alex Dobre, convins că Rapid poate să își facă „un cadou” de final de an

Alex Dobre a vorbit despre duelul cu FCSB de duminică și a recunoscut că va fi un meci greu, chiar dacă roș-albaștrii nu au avut parte de un sezon foarte convingător până în acest moment.

Jucătorul giuleștenilor a punctat faptul că niciun dintre cele două echipe nu va fi mulțumită doar cu o remiză.

„Ne așteaptă un meci greu. FCSB vine după două victorii. Ne concentrăm pe ce am pregătit și sperăm la o victorie. Avem foarte multe lucruri de îmbunătățit și încercăm să facem asta în permanență. Lucrăm la antrenamente și sperăm să facem un joc mai bun, care să ne aducă rezultate.

Au jucători de valoare, este o echipă bună, care reușește rezultate și în cupele europene. Noi ne concentrăm pe ce am pregătit și încercăm să dăm maximum. Nu cred că ar mulțumi pe nimeni un rezultat de egalitate. Consider că trebuie să țintim cele trei puncte. Sperăm să facem un joc bun și să oferim spectatorilor un meci cu goluri. Presiune este la fiecare meci, din ambele părți. Așa te formezi mai bine. Sper să fie un lucru pozitiv mâine.

Este un an reușit până în acest moment. Sper să îl închei cu o victorie. Mulțumesc lui Dumnezeu și colegilor pentru tot ce am reușit. Sper ca 2026 să fie, la fel, un an cu provocări care să mă facă un fotbalist mai bun. Aștept să vedem ce urmează”, a spus Alex Dobre la conferința de presă.

Echipa patronată de Gigi Becali se află pe poziția a noua din Superligă, la doar două „lungimi” de ultimul loc ce duce în play-off, în timp ce Rapid este lider, dar are doar un punct peste principala urmăritoare, Dinamo.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
”Aceasta este suma de bani europeni pe care o așteptăm să intre în contul României”. Anunțul ministrului Proiectelor Europene
&rdquo;Aceasta este suma de bani europeni pe care o așteptăm să intre &icirc;n contul Rom&acirc;niei&rdquo;. Anunțul ministrului Proiectelor Europene
ARTICOLE PE SUBIECT
Săpunaru l-a auzit pe Dobre și l-a contrazis imediat după CFR Cluj - Rapid 3-0
Săpunaru l-a auzit pe Dobre și l-a contrazis imediat după CFR Cluj - Rapid 3-0
E-MIL prezintă Pastila de Sport. Secretul lui Dobre și undă verde de la UEFA pentru arena de 105.000 de locuri
E-MIL prezintă Pastila de Sport. Secretul lui Dobre și undă verde de la UEFA pentru arena de 105.000 de locuri
Alex Dobre, verdict după ce a fost lăsat acasă de Mircea Lucescu: &rdquo;Cu siguranță se va &icirc;nt&acirc;mpla asta&rdquo;
Alex Dobre, verdict după ce a fost lăsat acasă de Mircea Lucescu: ”Cu siguranță se va întâmpla asta”
ULTIMELE STIRI
ACUM: Oțelul Galați - FC Argeș 0-0 | Ceață densă pe stadion
ACUM: Oțelul Galați - FC Argeș 0-0 | Ceață densă pe stadion
Manchester City - West Ham 1-0, LIVE pe VOYO, acum! Haaland deschide scorul după doar 5 minute
Manchester City - West Ham 1-0, LIVE pe VOYO, acum! Haaland deschide scorul după doar 5 minute
Președintele FR de Culturism și Fitness avertizează: &bdquo;Este cel mai mare flagel al Rom&acirc;niei moderne&rdquo;. Ce trebuie să facă părinții pentru a-și proteja copiii
Președintele FR de Culturism și Fitness avertizează: „Este cel mai mare flagel al României moderne”. Ce trebuie să facă părinții pentru a-și proteja copiii
Vladislav Blănuță, atacat &icirc;n rafale &icirc;n Ucraine: &rdquo;Cum poți să fii at&acirc;t de prost?&rdquo;
Vladislav Blănuță, atacat în rafale în Ucraine: ”Cum poți să fii atât de prost?”
Elias Charalambous, declarație &icirc;n forță &icirc;nainte de FCSB - Rapid: &rdquo;Am senzația asta&rdquo;
Elias Charalambous, declarație în forță înainte de FCSB - Rapid: ”Am senzația asta”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Patronul de la AEK Atena, fermecat de fotbalistul Universității Craiova! Discuțiile au avut loc imediat după fluierul final

Patronul de la AEK Atena, fermecat de fotbalistul Universității Craiova! Discuțiile au avut loc imediat după fluierul final

Bologna - Inter 1-1 (3-2 d.l.d). Chivu este eliminat! Bologna se duelează cu Napoli &icirc;n finala Supercupei

Bologna - Inter 1-1 (3-2 d.l.d). Chivu este eliminat! Bologna se duelează cu Napoli în finala Supercupei

Leo Grozavu a dat declarația serii după ce FC Botoșani a pierdut cu CFR: &rdquo;Nu suntem vreo mare echipă!&rdquo;

Leo Grozavu a dat declarația serii după ce FC Botoșani a pierdut cu CFR: ”Nu suntem vreo mare echipă!”

Daniel Pancu a anunțat &bdquo;tăieri de capete&rdquo; după FC Botoșani - CFR Cluj 0-1: &bdquo;Sunt jucători care nu sunt compatibili cu mine&rdquo;

Daniel Pancu a anunțat „tăieri de capete” după FC Botoșani - CFR Cluj 0-1: „Sunt jucători care nu sunt compatibili cu mine”

După ce a anunțat că exclude doi jucători de la CFR, Pancu a dat și un exemplu: Va avea respectul meu toată viața

După ce a anunțat că exclude doi jucători de la CFR, Pancu a dat și un exemplu: "Va avea respectul meu toată viața"

Nota primită de Cristi Chivu și concluzia amară trasă de italieni după eșecul suferit de Inter &icirc;n Supercupa Italiei

Nota primită de Cristi Chivu și concluzia amară trasă de italieni după eșecul suferit de Inter în Supercupa Italiei



Recomandarile redactiei
Vladislav Blănuță, atacat &icirc;n rafale &icirc;n Ucraine: &rdquo;Cum poți să fii at&acirc;t de prost?&rdquo;
Vladislav Blănuță, atacat în rafale în Ucraine: ”Cum poți să fii atât de prost?”
Rapid vrea să-l transfere pe fostul jucător de la FCSB
Rapid vrea să-l transfere pe fostul jucător de la FCSB
Președintele FR de Culturism și Fitness avertizează: &bdquo;Este cel mai mare flagel al Rom&acirc;niei moderne&rdquo;. Ce trebuie să facă părinții pentru a-și proteja copiii
Președintele FR de Culturism și Fitness avertizează: „Este cel mai mare flagel al României moderne”. Ce trebuie să facă părinții pentru a-și proteja copiii
Manchester City - West Ham 1-0, LIVE pe VOYO, acum! Haaland deschide scorul după doar 5 minute
Manchester City - West Ham 1-0, LIVE pe VOYO, acum! Haaland deschide scorul după doar 5 minute
ACUM: Oțelul Galați - FC Argeș 0-0 | Ceață densă pe stadion
ACUM: Oțelul Galați - FC Argeș 0-0 | Ceață densă pe stadion
Alte subiecte de interes
&Icirc;ncă un tricolor schimbă echipa &icirc;n această vară: Nu mai intră &icirc;n planurile clubului
Încă un tricolor schimbă echipa în această vară: "Nu mai intră în planurile clubului"
Meci mare făcut de Alex Dobre co. pe terenul lui FC Porto!
Meci mare făcut de Alex Dobre & co. pe terenul lui FC Porto!
Moștenirea pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
"Moștenirea" pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
Ianis Hagi, așteptat &icirc;napoi &icirc;n Rom&acirc;nia: A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o &icirc;ntrebare: de ce n-a fost băgat titular?
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează &icirc;n cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a &icirc;nfruntat două cluburi din Rom&acirc;nia
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, &icirc;n play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
CITESTE SI
Un satelit Starlink s-a desprins de pe orbită şi cade pe Păm&acirc;nt. Compania spune că s-a produs o &bdquo;anomalie&rdquo;

stirileprotv Un satelit Starlink s-a desprins de pe orbită şi cade pe Pământ. Compania spune că s-a produs o „anomalie”

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

Meteorologii au actualizat din nou prognoza pentru Crăciun și Revelion. Vreme neobișnuită la finalul anului

stirileprotv Meteorologii au actualizat din nou prognoza pentru Crăciun și Revelion. Vreme neobișnuită la finalul anului

FOTO Dacia anunță că noul Logan poate fi comandat &icirc;n Rom&acirc;nia. C&acirc;t costă una dintre cele mai v&acirc;ndute mașini de pe piața locală

stirileprotv FOTO Dacia anunță că noul Logan poate fi comandat în România. Cât costă una dintre cele mai vândute mașini de pe piața locală

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!