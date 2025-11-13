În acest moment, România se află pe locul trei în Grupa H a preliminariilor cu 10 puncte. După șase etape, prima reprezentativă a bifat trei victorii, la care s-au adăugat un rezultat de egalitate și două înfrângeri.



Marți, 15 noiembrie, de a ora 21:45, România o întâlnește pe Bosnia într-un meci de totul sau nimic! Tricolorii trebuie neapărat să îi învingă pe bosniaci



Dar și pe San Marino în meciul de marți, 18 noiembrie, de la 21:45, ca să își păstreze șanse la accederea prin faza preliminariilor la turneul final din SUA, Mexic și Canada



Alex Dobre, verdict după ce a fost lăsat acasă de Mircea Lucescu: ”Cu siguranță se va întâmpla asta”



Convocat pentru acțiunile din septembrie și octombrie, Alex Dobre (27 de ani), cotat la 2,3 milioane de euro de site-urile de specialitate, a fost lăsat acasă pentru ultima ”dublă” din preliminariile CM 2026.



Costel Pantilimon, fost internațional român, a discutat despre subiectul neconvocării lui Dobre într-un dialog cu Sport.ro și a sugerat că fotbalistul va reveni, cu siguranță, pe viitor, la prima reprezentativă.

”Dobre face bine ce face în momentul de față. E bine să continue. Are rezultate cu Rapidul. E unul dintre jucătorii exponențiali ai clubului. E important să continue pe această linie și nu trebuie să ajungă să se simtă neîndreptățit.



Nu trebuie să creadă că fotbalul s-a încheiat pentru el. În niciun caz. Dimpotrivă, mi se pare un jucător cerebral. Are bază de creștere. E important să aibă rezultate la echipa de club.



Și echipa națională va veni, cu siguranță, că are calitățile necesare să fie acolo”, a spus ferm Costel Pantilimon.



În actuala stagiune, Dobre a bifat 16 apariții în Superliga (9 goluri) și una singură în Cupa României, unde și-a trecut numele pe tabela de marcaj de două ori.

Lotul României pentru meciurile cu Bosnia și San Marino



Printr-un comunicat emis de Federația Română de Fotbal, Mircea Lucescu, selecționerul României, a anunțat lotul convocaților pentru ”dubla” cu Bosnia și San Marino.



PORTARI: Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 6/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0)



FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 34/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 6/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 1/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 49/2), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 48/6)



MIJLOCAȘI: Marius MARIN (Pisa | Italia, 34/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 3/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 49/7), Florin TĂNASE (FCSB, 24/5), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 41/10), David MICULESCU (FCSB, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 32/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 1/0), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 1/0)



ATACANȚI: Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 26/7), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 5/1), Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 3/1)

