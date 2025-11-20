*Vedeta din Superliga ”i-a furat” preparatorul lui Cristiano Ronaldo



Alexandru Dobre, unul dintre cei mai în formă jucători din Superliga României. După pauza pentru meciurile naționalei, Rapid va juca în Superliga României împotriva celor de la CFR Cluj.



Cuvinte de laudă la adresa lui Daniel Pancu: ”Cel mai bun să câștige. Este un om pe care îl respectăm cu toții, cu toții știm ce a însemnat Pancu pentru Rapid.



Pentru a ajunge la nivelul idolului său, Cristiano Ronaldo, Alexandru Dobre a apelat la ajutorul celor din staff-ul portughezului: „Cristiano Ronaldo este unul dintre idolii mei, lucrăm amândoi cu același preparator fizic. Lucrăm online, dar mă și vizitează la două luni”, a spus Alexandru Dobre într-un interviu acordat pentru PRO TV și Sport.ro.



*Cel mai mare stadion din Europa a primit undă verde pe toate ”palierele”! Momentan, se va deschide la capacitate redusă, dar când va fi gata în totalitate va avea 105.000 de locuri, peste orice altă arenă de pe continent.



Acum, a venit și aprobarea din partea UEFA pentru ca Barcelona să dispute acolo meciurile din Champions League. Primul va fi cel cu Eintracht Frankfurt, programat pe 9 decembrie de la ora 22:00.

