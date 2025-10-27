CLASAMENT FC Botoșani rămâne lider după 14 etape! Clasament de pus în ramă în nordul Moldovei

FC Botoșani răm&acirc;ne lider după 14 etape! Clasament de pus &icirc;n ramă &icirc;n nordul Moldovei Superliga
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Rapid ține aproape de liderul din Superligă.

FC BotosaniLeo GrozavuRapidSuperligaclaudiu petrila
Rapid a învins-o luni seară, pe teren propriu, cu 4-1 pe Unirea Slobozia, în ultimul meci al etapei a 14-a din Superligă, scor insuficient pentru a detrona la golaveraj liderul surprinzător FC Botoșani (foto - antrenorul principal Leo Grozavu), 2-0 tot astăzi cu FC Hermannstadt. AICI LIVE TEXT FC Botoșani – FC Hermannstadt 2-0 și echipa lui Leo Grozavu visează în continuare la imnul Champions League! Oaspeții au ratat cât pentru tot campionatul

FC Botoșani - FC Hermannstadt 2-0 și Rapid - Unirea Slobozia 4-1 în ultimele două meciuri ale etapei

AICI LIVE TEXT Rapid - Unirea Slobozia 4-1 I S-a vopsit Petrila și bine a făcut! FOTO cu noul look

Oaspeţii au avut prima mare ocazie a meciului din Giuleşti, în minutul 7, când Radu Negru a centrat în careul gazdelor şi Raul Rotund a ratat şutând în portarul Aioani. 

Pe contraatac, giuleştenii au deschis scorul prin Petrila şi Rapid conducea cu 1-0. Tot Petrila a lovit bara transversală, în minutul 27, iar gazdele şi-au majorat avantajul în minutul 36, prin Rareş Pop. 

Cristi Manea a închis tabela la pauză, cu un şut din careu, în minutul 45+2, iar tabela arăta 3-0 pentru Rapid după prima repriză. 

Minutul 61 a adus al patrulea gol al alb-vişiniilor, înscris de Alex Dobre, dar scorul final a fost Rapid – Unirea Slobozia 4-1, Reanto Espinosa înscriind în minutul 90+1, din pasa lui Dulcea.

Foto: Tudy/SPORT PICTURES

