Luni, FC Botoșani a învins FC Hermannstadt, scor 2-0, după golurile marcate de Kovtalyuk și Petro în prima repriză. Moldovenii sunt lideri în Superliga cu 31 de puncte în 14 etape și au 6 victorii consecutive.

Iftime jubilează după ce Botoșani a ajuns la 6 victorii consecutive



Valeriu Iftime spune mai în glumă, mai în serios, că obiectivul echipei se va transforma în câștigarea titlului. Patronul lui FC Botoșani s-a declarat foarte entuziasmat de prestația lui Hervin Ongenda, jucătorul pentru care a insistat să revină la echipa sa.



"Jucăm fotbal! Deja începem să fim o echipă serioasă. Mamă, ce fază a făcut Ongenda la primul gol, incredibil! Din păcate, au fost niște faulturi cam dure.



Suntem pe locul 1 și pare că nu mai putem fi scoși de acolo (n.r - râde). Sigur că noi am vrut să fim mai buni, dar nici chiar atât de buni! E meritul lui Leo Grozavu. Avem o echipă unită, legată, care joacă fotbal. Avem și un portar formidabil. Fără portarul ăsta... dacă îl aveam pe Pap (n.r - Eduard Pap, fostul portar de la Botoșani), eram pe locul 16.



Nu mai fac poze cu clasamentul. Am făcut. Acum vreau să fac cu cupa! Trebuie să recunoaștem că lumea din Botoșani crede, iar azi am avut un meci greu, dar suntem buni!



Obiectivul? Campionatul! (n.r - râde) Voi ce ați zice în locul meu? Să intrăm în play-off și după aia vedem", a spus Valeriu Iftime, la Prima Sport, după FC Botoșani - FC Hermannstadt 2-0.

