Al-Hamlawi, ce imagine! Arabii l-au „îmbrăcat“ în tricoul viitoarei sale echipe, după dezvăluirea atacantului

Al-Hamlawi, ce imagine! Arabii l-au „îmbrăcat“ în tricoul viitoarei sale echipe, după dezvăluirea atacantului Fotbal extern
Amir Kiarash
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La cum se dezvoltă cariera lui Assad Al-Hamlawi, viitorul sună foarte bine pentru fotbalistul de 25 de ani.

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Assad Al-HamlawiAl Ahly CairoUniversitatea Craiova
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Universitatea Craiova e la câteva ore de primul meci, în grupa de Conference League, după ce a evoluat aici și în sezonul precedent. Diseară, de la ora 19:45, se va da startul în partida de pe „Ion Oblemenco“ cu Getafe, locul 14 în La Liga.

Prezențele europene succesive au crescut spectaculos cota fotbaliștilor din lot. Printre beneficiarii acestei situații e și Assad Al-Hamlawi (25 de ani). În momentul sosirii sale în Bănie, în vara anului 2025, Craiova a plătit un milion de euro polonezilor de la Slask Wroclaw, pentru a perfecta acest transfer. Între timp, pe site-ul transfermarkt.com, cota lui Al-Hamlawi a ajuns la două milioane de euro. Mai mult decât atât, potrivit dezvăluirilor din presa egipteană, în vară, Craiova a cerut cinci milioane de euro pentru vânzarea lui Al-Hamlawi, la Al-Ahly Cairo!

Al-Hamlawi, dezvăluire spectaculoasă în presa arabă: „Vreau în Italia“

Plecarea atacantului de 1,88 de metri, născut și crescut în Suedia, dintr-un tată palestinian și o mamă suedeză, s-a pus, deocamdată, pe hold. Pentru că Al-Hamlawi și-a dorit să joace în Conference League, în tricoul Științei, iar clubul a realizat că poate obține o sumă foarte mare, dacă nu se va grăbi cu vânzarea unui vârf de mare viitor.

În acest context, Assad Al-Hamlawi a acordat un interviu în presa arabă, în care a explicat de ce n-a fost dornic să meargă, în Egipt, în vară.

„Vreau să rămân în fotbalul european. Visul meu e să joc în Italia“, a declarat starul Craiovei.

Pornind de la această mărturisire, jurnaliștii din Palestina au făcut o paralelă între Al-Hamlawi și un alt mare fotbalist arab, Mohamed Salah, ajuns acum la 34 de ani.

„Oare va reuși <<leul>> Al-Hamlawi să calce pe urmele lui Mohamed Salah, în drumul său spre scena mondială? În 2012, Salah și-a început cariera europeană la clubul elvețian, FC Basel. Aici, a avut prestații excelente, în competițiile UEFA. Aceste prestații i-au deschis calea spre cluburi de talie mondială, precum Chelsea, AS Roma și Liverpool. Salah a cucerit lumea fotbalului. Astăzi, starul naționalei noastre continuă să strălucească la Craiova. Și sunt speculații că există interes pentru transferul său din partea unor formații europene. Se estimează că, în viitorul apropiat, mutarea s-ar realiza în schimbul sumei de 5 milioane de euro“, e primul fragment din articolul publicat de presa palestiniană.

În continuarea textului, Al-Hamlawi a fost „îmbrăcat“ în tricoul Romei și pus lângă Salah, iar autorul a explicat că acest colaj poate deveni realitate, în viitorul nu foarte îndepărtat.

„Participarea sa în Conference League poate deveni prilejul cu care Al-Hamlawi să atragă atenția marilor cluburi europene. Mai ales că jucătorul și-a exprimat dorința de a evolua în campionatul italian. Prestațiile bune din Europa pot deschide poarta pentru <<leul>> din Palestina, în tentativa sa de a-și îndeplini visul. Adică, exact cum s-a întâmplat și în cazul lui Salah“, a scris site-ul din Palestina.

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