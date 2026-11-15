În pauza provocată de meciurile echipelor naționale, FCSB a decis să dispute o partidă de pregătire contra liderului din Liga 2, Chindia Târgoviște. Toate cele 3 goluri s-au marcat pe final: Karlo Muhar a deschis scorul în minutul 80, Valentin Dumitrache a egalat trei minute mai târziu, iar David Miculescu a adus victoria formației din prima ligă prin reușita din prelungiri.

Dennis Politic, OUT de la amicalul Chindia - FCSB. Reghecampf: "S-a accidentat la un contact cu Crețu"

La partida de la Târgoviște, FCSB a mers cu un lot din care au făcut parte o mulțime de jucători tineri. Dennis Politic a lipsit, iar Laurențiu Reghecampf a explicat că fostul dinamovist a suferit o accidentare la un antrenament de sâmbătă.

"Dennis Politic s-a accidentat ieri la un contact cu Crețu, iar azi nu am putut să-l folosim. Pe pregătirea făcută ieri, Politic era titular", a spus Reghecampf.

Reghecampf: "La ce a jucat Boutoutaou, nu prea îmi lasă senzația că resimte ceva. A fost unul dintre cei mai buni"

Într-o perioadă în care Aymen Boutoutaou a devenit ținta unor discuții nesfârșite la FCSB, Reghecampf are în continuare cuvinte de laudă la adresa francezului de origine algeriană, pe care l-a descris drept unul dintre cei mai buni fotbaliști ai meciului de la Târgoviște. Antrenorul a susținut că Boutoutaou nu a părut deloc afectat de criticile primite în ultima vreme.

"Aymen este jucătorul echipei noastre. Au fost anumite discuții pe care le-au făcut patronul și MM. Trebuie să le discutați cu ei. Eu mi-am spus din prima zi părerea. Am spus că Aymen e un jucător care ne poate ajuta. De ce vi se pare că Aymen e afectat? El e un jucător profesionist, în primul rând. Va avea parte de multe discuții în carierea lui.

Când va juca bine, va fi lăudat. Când va juca slab, va fi criticat. E normal, face parte din joc. El, fiind cel mai criticat jucător, la ceea ce a jucat azi nu prea îmi lasă senzația că resimte ceva. Chiar a avut atitudine și a fost unul dintre cei mai buni jucători de pe teren", a mai spus Reghecampf.

VIDEO Declarațiile lui Laurențiu Reghecampf după amicalul Chindia Târgoviște - FCSB 1-2