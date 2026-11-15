Piotr Czachowski (60 de ani), fost internațional cu 45 de selecții, a avut un discurs extrem de dur la adresa naționalei lui Robert Lewandowski.

Fostul fundaș de la Legia Varșovia și Udinese a criticat organizarea defensivă, prestația atacantului și deciziile selecționerului. Acesta a catalogat România drept o echipă slabă și s-a întrebat ce s-ar fi întâmplat în meciul tur dacă tricolorii ar fi jucat în 11 oameni. Atunci, Polonia s-a impus cu 6-0, după eliminarea lui Radu Drăgușin.

Piotr Czachowski: „Suntem într-o gaură neagră”

„Repriza a doua a fost un adevărat dezastru. Am primit un gol după o aruncare de la margine, ceea ce arată cât de dezorganizați suntem în defensivă. Este o rușine!”, a declarat Czachowski, conform sport.interia.pl.

Fostul internațional a continuat atacurile și a avertizat că Polonia riscă retrogradarea în Liga C.

„Am pierdut în fața unei echipe foarte slabe, care avea probleme. Hagi a schimbat 12 jucători după înfrângerea cu 0-6 de la Varșovia. Căuta începutul a ceva bun, pentru că pe cine puteai învinge mai bine decât Polonia?

Mi-e teamă să mă gândesc ce s-ar fi întâmplat dacă ne-ar fi întâlnit la Varșovia în 11 oameni. Suntem într-o gaură neagră, iar Urban pare să nu aibă nicio idee”, a mai spus acesta.