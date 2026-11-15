Cosmin Contra a remarcat trei tricolori după România - Polonia: „Au făcut un meci extraordinar”

Contra a spus despre Radu Drăgușin, Andrei Coubiș și Tudor Băluță că au făcut un meci extraordinar pe Arena Națională.

Remarcații lui Cosmin Contra după România - Polonia 2-1

Fostul selecționer i-a mai lăudat pe Vlad Dragomir, Alex Cicâldău, Marius Corbu, Daniel Bîrligea, Andrei Rațiu și Lisav Eissat.

„Apărarea a fost foarte bună, cei doi fundași centrali au fost extraordinari (n.r.- Drăgușin și Coubiș). Și Băluță a făcut un meci extraordinar. Iar Hagi a ales foarte bine cu Dragomir și Cicâldău.

Corbu a intrat foarte bine, e un jucător interesant. Intrarea lui Bîrligea a schimbat mult jocul ofensiv al României. E un atacant bătăios, care ține bine de minge și, de când a intrat, a fost inspirat. În rest, am arătat mult mai bine. Am fost compacți, am fost mai buni fizic și tactic. E extraordinar pentru viitor.

Contra: „Așa se clădește viitorul”

Mi-a plăcut și Eissat ca fundaș stânga. A fost foarte bun din punct de vedere defensiv. A fost agresiv. Și Rațiu a fost mult mai bun din punct de vedere defensiv. Cei doi fundași centrali, plus Băluță în fața lor, au făcut un meci extraordinar.

În sistemul ăsta, pot fi baza naționalei. Trebuie să mențină nivelul ăsta. Dar nu doar ei, ci toți. Trebuie să aibă dăruire, ambiție. Au știut să sufere. Așa se clădește viitorul. Pentru moralul jucătorilor, al lui Gică și al nostru a fost extraordinară victoria asta. O așteptam de la început”, a declarat Cosmin Contra, potrivit gsp.ro.