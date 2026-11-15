Luis de la Fuente a luat foc după ce a fost întrebat despre Lamine Yamal: „Nu îmi place”

Spania va întâlnii Anglia în ultimul meci al Grupei 3 din Liga A de Nations League, iar în urma duelului care se va juca pe terenul „Furiei Roja” se va stabili câștigătoarea grupei.

Luis de la Fuente a vorbit despre accidentarea lui Lamine Yamal înaintea partidei cu englezii.

Luis de la Fuente, despre situația lui Lamine Yamal: „Mă deranjează când nu se spune adevărul”

Antrenorul Spaniei a vorbit despre accidentarea lui Lamine Yamal, care nu i-a permis să joace în meciul cu Cehia, câștigat de Spania cu 2-0.

Starul Barcelonei a fost acuzat că nu a vrut să joace partida cu Cheia pentru a se odihni în urma programului aglomerat de la echipa de club și acum revine pentru duelul mai tare cu Anglia.

Luis de la Fuente a negat aceste informații și le-a clasificat drept „minciuni”.