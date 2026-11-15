Luis de la Fuente a luat foc după ce a fost întrebat despre Lamine Yamal: „Nu îmi place”

Spania va întâlnii Anglia în ultimul meci al Grupei 3 din Liga A de Nations League, iar în urma duelului care se va juca pe terenul „Furiei Roja” se va stabili câștigătoarea grupei.
Luis de la Fuente a vorbit despre accidentarea lui Lamine Yamal înaintea partidei cu englezii.
Luis de la Fuente, despre situația lui Lamine Yamal: „Mă deranjează când nu se spune adevărul”
Antrenorul Spaniei a vorbit despre accidentarea lui Lamine Yamal, care nu i-a permis să joace în meciul cu Cehia, câștigat de Spania cu 2-0.
Starul Barcelonei a fost acuzat că nu a vrut să joace partida cu Cheia pentru a se odihni în urma programului aglomerat de la echipa de club și acum revine pentru duelul mai tare cu Anglia.
Luis de la Fuente a negat aceste informații și le-a clasificat drept „minciuni”.
„Nu sunt supărat, sincer. Dacă ar fi să mă supăr din cauza asta… Am spus pur și simplu că mă deranjează când nu se spune adevărul. Cu siguranță, toată lumea de aici simte la fel. Nu ne place când oamenii mint. Atât. Acestea fiind spuse, Lamine este fantastic.
Am repeta întregul proces. S-a recuperat perfect, iar primirea pe care au avut-o el și Mikel a fost spectaculoasă. Încă doi membri ai familiei noastre s-au alăturat nouă și suntem fericiți că se descurcă atât de bine. Cu cât avem mai mulți jucători, cu atât suntem mai fericiți. Am vrut pur și simplu să spun ce nu-mi place și să mă bucur că jucătorii sunt într-o formă fantastică pentru a juca”, a spus Luis de la Fuente la conferință, conform AS.
Lamine Yamal are 13 goluri și 12 assist-uri în 16 meciuri jucate în tricoul Barcelonei în acest sezon.
La doar 19 ani, jucătorul de bandă dreaptă are 11 reușite și 14 pase decisive în 37 de meciuri jucate pentru naționala Spaniei.