Reacție dură după România - Polonia! Dănuț Lupu l-a făcut praf pe Ianis Hagi: „Să se ducă la lupte”

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SPORT.RO
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Fostul internațional Dănuț Lupu (59 de ani) a criticat titularizarea lui Ianis Hagi (28 de ani) în partida câștigată de România în fața Poloniei, scor 2-1, în Liga Națiunilor.

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Din articol

Deși naționala a obținut prima victorie din Grupa 4 a Ligii B, grație golurilor marcate de Alexandru Cicâldău (68') și Dennis Man (72'), evoluția căpitanului primei reprezentative a stârnit discuții aprinse. 

Întrebat dacă Ianis Hagi s-a numărat printre cei 11 „gladiatori” de pe teren, Dănuț Lupu a replicat imediat: „Gladiator în ce sens? Păi să se ducă la lupte”.

Lupu și-a argumentat nemulțumirea evidentă față de Ianis Hagi prin faptul că acesta nu evoluează constant la echipa de club, considerând că selecționerul Gică Hagi nu ar trebui să îl forțeze la prima reprezentativă. „Toți ne iubim copiii. Eu cred că, în momentul în care ajungem la echipa națională a României, ar trebui să ne protejăm copiii dacă putem, nu să-i forțăm încontinuu. Nu sunt rău. E un jucător foarte bun, și mie îmi place, dar nu joacă la echipa de club. Nu are meciuri”, a zis Dănuț Lupu.

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Dănuț Lupu contestă selecția de la echipa națională

Fostul mijlocaș a făcut o paralelă și cu mandatul precedentului selecționer, Mircea Lucescu, susținând că statutul lui Ianis Hagi (de fiu al „Regelui”) a cântărit decisiv în convocările sale la lot. „Cred că Ianis e singurul fotbalist din cariera lui Lucescu care juca la echipa națională și nu juca la echipa de club. Hai să fim serioși. Dacă nu era băiatul lui Hagi, nea Mircea nu-l convoca la echipa națională. Sută la sută. Nici nu-l convocam”, a adăugat Lupu.

Mai mult, fostul internațional a susținut că ar trebui incluse reguli clare în privința modului în care se fac selecțiile la echipa națională. „Uite că a început să joace (n.r. - Daniel Bîrligea). Sunt alții care nu joacă de doi ani. Eu spun așa: nici Man nu joacă. Dar alții nu joacă de 4-5 ani. Și joacă doar la echipa națională. Cum facem? Stanciu nu e accidentat. N-a vrut să vină”, a transmis fostul fotbalist.

România încheie în deplasare această ediție din Liga Națiunilor. Elevii lui Gheorghe Hagi vor înfrunta Bosnia-Herțegovina, marți, de la ora 21:45. Dacă vom câștiga la Zenica, putem spera la menținerea în Liga B. Avem nevoie și de un pas greșit al Poloniei, care va juca pe teren propriu cu liderul Suedia.

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