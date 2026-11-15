Imediat după meci, Laurențiu Reghecampf (51 de ani), antrenorul FCSB-ului, a tras concluzii și a comentat inclusiv plecarea lui Mihai Stoica de la echipă. ”Retrogradat” din funcția de președinte al Consiliului de Administrație, acesta a ales să-și dea demisia, chiar dacă Gigi Becali îi oferise un alt post în cadrul clubului.

Fără să ofere prea multe detalii, antrenorul de la FCSB a lăsat de înțeles că acesta ar putea reveni cât de curând la echipă, iar acesta ar avea nevoie doar de ”un moment de liniște”.

Laurențiu Reghecampf: ”Consider că este temporar, lucrurile se vor rezolva”

„Eu consider că nu a plecat, dar mai aveți puțină răbdare. Eu consider că este temporar. Și, cu siguranță, lucrurile se vor rezolva. Va face întotdeauna parte din familia noastră, indiferent ce se discută.

Mulți se hazardează și vorbesc multe prostii. MM înseamnă Steaua (n.r. - FCSB). Există anumite momente în care ai nevoie de liniște. N-am discutat încă cu el. Discuțiile pe care eu le am cu patronul nu le discut în presă. Discutăm doar chestii care țin de pregătirea echipei, nu ceea ce fac alții”, a spus Reghecampf, după amicalul de la Târgoviște.

MM Stoica, campion cu FCSB și Unirea Urziceni

„MM” a ajuns pentru prima dată la club în vara anului 2002, după o perioadă de aproximativ zece ani la Oțelul Galați. A ocupat inițial funcția de președinte, iar ulterior a devenit director general. Primul mandat s-a încheiat în 2007, după un conflict cu Gigi Becali.

În acea perioadă, echipa a câștigat două titluri consecutive, în 2005 și 2006, precum și Supercupa României din 2006. Cel mai important rezultat european a venit în sezonul 2005-2006, când FCSB a ajuns până în semifinalele Cupei UEFA.