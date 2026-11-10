Universitatea Craiova a scăpat de problema pierderii lui Assad Al-Hamlawi, timp de o lună, la începutul anului viitor, odată cu amânarea Cupei Asiei. Chiar și așa însă, e clar că, în cel mai bun caz, partea a doua a acestui sezon va fi ultima pentru vârful de 1,88 de metri în tricoul oltenilor.

La ce cifre are Al-Hamlawi – 15 goluri în ultimele sale 14 partide pentru Universitatea și naționala Palestinei – ofertele curg pentru fotbalistul transferat pentru un milion de euro, de la Slask Wroclaw (Polonia). Iar cele mai interesate grupări de semnătura lui Al-Hamlawi sunt cele din zona arabă. Cu precizarea că există și variante europene pentru golgheterul Craiovei. Chiar Getafe, în poarta căreia a înscris în Conference League, îl monitorizează pe atacantul Universității.

În momentul de față însă, cele mai mediatizate propuneri pentru Al-Hamlawi vin din Egipt. Pentru că primele două clasate din campionatul intern, Pyramids și Al-Ahly Cairo, și-au manifestat interesul pentru internaționalul palestinian.

Presa egipteană: Al-Hamlawi vrea 1,5 milioane de dolari pe sezon!

Dintre cele două formații din Superliga egipteană, Al-Ahly Cairo, un fel de Real Madrid al Africii, a abordat Craiova, în vară. Atunci însă, discuțiile s-au împotmolit din cauza sumei cerute de Universitatea: în jur de 5 milioane de euro.

Între timp, s-a scris că Al-Ahly a redevenit interesată de Al-Hamlawi din cauza randamentului slab al atacanților din lot. Dar gruparea din Cairo va avea concurență! Pentru că și liderul Pyramids și-a trimis scouterii după Al-Hamlawi, astfel încât jucătorul să fie evaluat din tribune, la partidele Craiovei.

Acum, presa egipteană a venit cu o informație, care evidențiază la ce contract vrea să ajungă Assad, în momentul în care va părăsi Superliga noastră. Pe scurt, această mutare ar urma să producă foarte mulți bani. Atât pentru Universitatea, cât și pentru atacantul de 26 de ani.

„După primele discuții cu agenții care vor să intermedieze transferul lui Al-Hamlawi, reprezentanții clubului Pyramids au fost informați că internaționalul palestinian cere un salariu de 1,5 milioane de dolari. O sumă foarte mare, în condițiile în care cei mai buni jucători de la Al-Ahly Cairo, cea mai bogată echipă din Egipt, câștigă în jur de 700,000 - 800,000 de dolari pe an“, a scris presa arabă.

Al-Hamlawi, în topul salariilor, la Craiova

Creșterea salarială la care visează Assad Al-Hamlawi e spectaculoasă. E clar că, inclusiv dacă nu va ajunge în Egipt, următorul său contract va fi mult mai mare, comparativ cu cât câștigă acum, în Bănie. La Universitatea, internaționalul palestinian ocupă un loc fruntaș în ierarhia salariilor. Aici, are un contract de 25,000 de euro pe lună. Ceea ce înseamnă că încasează 300,000 de euro pe an.