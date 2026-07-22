EXCLUSIV Probleme mari pentru olteni în deplasarea cu Levski Sofia! Ce s-a întâmplat înaintea meciului

Probleme mari pentru olteni în deplasarea cu Levski Sofia! Ce s-a întâmplat înaintea meciului Liga Campionilor
SPORT.RO
Data publicarii:
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Universitatea Craiova se duelează cu Levski Sofia în turul doi preliminar din Champions League.

TAGS:
Universitatea CraiovaLevski SofiaChampions League
Din articol

Campioana României a avut ghinion în meciul tur din Sofia și a încasat un gol încă din primele 10 minute.

Ce au pățit suporterii români care au mers la Sofia pentru Levski - Universitatea Craiova

  • Levski sofia universitatea craiova uefa champions league turul 2 de calificare 22072026 10
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Nici suporterii oltenilor nu au fost mai norocoși.

Din informațiile PRO TV și Sport.ro, fanii veniți din Bănie pentru a o susține pe Universitatea Craiova la Sofia au avut mari probleme cu autoritățile bulgare.

Suporterii români nu au fost lăsați să intre pe stadion decât după startul partidei. De altfel, polițiștii bulgari au percheziționat fiecare mașină înmatriculată în România și au împărțit zeci de amenzi. Mai mult, polițiștii au suspendat și câteva permise. 

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