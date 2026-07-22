Campioana României a avut ghinion în meciul tur din Sofia și a încasat un gol încă din primele 10 minute.
EXCLUSIV Probleme mari pentru olteni în deplasarea cu Levski Sofia! Ce s-a întâmplat înaintea meciului
Universitatea Craiova se duelează cu Levski Sofia în turul doi preliminar din Champions League.
Nici suporterii oltenilor nu au fost mai norocoși.
Din informațiile PRO TV și Sport.ro, fanii veniți din Bănie pentru a o susține pe Universitatea Craiova la Sofia au avut mari probleme cu autoritățile bulgare.
Suporterii români nu au fost lăsați să intre pe stadion decât după startul partidei. De altfel, polițiștii bulgari au percheziționat fiecare mașină înmatriculată în România și au împărțit zeci de amenzi. Mai mult, polițiștii au suspendat și câteva permise.
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