Campioana României a avut ghinion în meciul tur din Sofia și a încasat un gol încă din primele 10 minute.

Mesajul transmis de noul jucător de la FCSB: ”Sunt foarte fericit!”

Filipe Coelho a numit vinovatul după Levski Sofia - Universitatea Craiova 1-0: „Trebuie să ne concentrăm”

Nici suporterii oltenilor nu au fost mai norocoși.

Din informațiile PRO TV și Sport.ro, fanii veniți din Bănie pentru a o susține pe Universitatea Craiova la Sofia au avut mari probleme cu autoritățile bulgare.

Suporterii români nu au fost lăsați să intre pe stadion decât după startul partidei. De altfel, polițiștii bulgari au percheziționat fiecare mașină înmatriculată în România și au împărțit zeci de amenzi. Mai mult, polițiștii au suspendat și câteva permise.