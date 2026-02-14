Seara de pe „Giuseppe Meazza” a început cum nu se putea mai prost pentru oaspeți. În minutul 17 al duelului din etapa a 25-a din Serie A, Inter a trecut în avantaj grație unui autogol greu de înțeles.

Faza a plecat din gheata lui Luis Henrique, care a trimis o centrare de pe flancul drept. Fundașul lui Juventus, Andrea Cambiaso, a încercat să blocheze mingea, dar a deviat-o nefericit spre propria poartă. Deși balonul se deplasa lent, portarul Michele Di Gregorio a fost protagonistul unei erori tehnice majore. Goalkeeper-ul a încercat să respingă mingea cu piciorul drept, în loc să intervină sigur cu stângul, și a scăpat-o în plasă.

Revanșa lui Cambiaso

Pentru Cambiaso, acesta a fost al doilea autogol în ultimele trei partide, un moment de coșmar pentru defensiva lui Luciano Spalletti. Totuși, fotbalul i-a oferit rapid șansa revanșei.

În minutul 26, același Andrea Cambiaso a restabilit egalitatea, 1-1, finalizând cu un șut în colțul stâng, o pasă excelentă primită de la Weston McKennie. Cele două echipe au intrat la egalitate la cabine după o primă repriză intensă.