FRF, LPF si AFAN, apel la solidaritate! Care este mesajul transmis cluburilor in pauza fortata cauzata de pandemia de coronavirus

Cluburile sunt indemnate sa fie unite in aceasta perioada.

Grupul de lucru format de cei care conduc fotbalul romanesc incearca sa gaseasca solutii pentru ca echipele sa treaca cat mai usor peste pandemia de coroanvirus.

"Avand in vedere situatia actuala din fotbalul romanesc, cauzata de pandemia COVID-19, Federatia Romana de Fotbal, Liga Profesionista de Fotbal si Asociatia Fotbalistilor Amatori si Nonamatori din Romania fac un apel la calm si responsabilitate. Incepand din 12 martie 2020 toate competitiile fotbalistice de pe teritoriul Romaniei au fost amanate, iar aceasta criza a condus deja la mari probleme din punct de vedere sportiv si financiar pentru toate partile implicate.



Este important ca in aceste momente sa aratam intelegere si unitate pentru ca suntem in aceasta situatie dificila impreuna. Traim vremuri in care nu propriul interes trebuie sa primeze, ci cooperarea intre noi, fie ca este vorba despre fotbalisti, cluburi sau forurile fotbalistice. Avem datoria ca toti cei implicati in fotbal, dand dovada de intelegere, solidaritate si buna-credinta, sa gasim solutiile care sa reduca pe cat de mult posibil impactul negativ asupra intregului fenomen pe care il iubim.



Va asiguram ca Grupul de Lucru format de FRF incearca sa ia cele mai bune decizii in beneficiul fotbalului. Obiectivele care ne orienteaza deciziile sunt:



- siguranta si sanatatea suporterilor, a jucatorilor, a staff-ului si a tuturor persoanelor angrenate in organizarea competitiilor sportive;



- sustenabilitatea financiara a cluburilor;



- producerea celui mai mic nivel de nedreptate pentru jucatori si cluburile de fotbal.

Dupa decenii de instabilitate si cautare a identitatii, fotbalul romanesc a intrat in ultimii ani pe un parcurs al dezvoltarii si stabilitatii, crescand astfel exponential numarul practicantilor si impactul social, economic si al sanatatii fotbalului in Romania. Este de datoria noastra, a tuturor, sa punem umarul ca sa putem pastra ceea ce am construit impreuna.



Azi, mai mult ca oricand, fotbalul romanesc are nevoie de sprijinul nostru, al tuturor! De la fotbalul de baza, grassroots, care reprezinta viitorul acestui sport in Romania, la fotbalul din esaloanele inferioare si pana la Liga 1, intreg fenomenul fotbalistic necesita atentie si asistenta din partea tuturor autoritatilor. Toti cei implicati trebuie sa fim cat mai responsabili fata de cel mai important fenomen sportiv din Romania pentru ca fotbalul este mediul in care ne-am regasit si care ne-a transformat vietile fiecaruia dintre noi.



Este momentul sa intoarcem cat putem de mult sportului care ne-a daruit atat de multe momente de bucurie si implinire. Cu speranta ca ne vom putea bucura impreuna de reluarea cat mai repede a tuturor competitiilor fotbalistice din Romania", se arata in comunicatul emis de FRF si semnat alaturi de LPF si AFAN.