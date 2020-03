Reactia FURIOASA a AFAN dupa modificarea Ordonantei de Urgenta! Comunicatul prin care ataca cluburile, Federatia si Liga: "Asteptau cu nerabdare o astfel de conjunctura!"

Ministrul Muncii si al Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, a facut astazi un anunt care are legatura si cu sportul romanesc.

Sportivii ale caror contracte vor fi suspendate, vor primi de la Guvern 75% din contracte, insa nu mai mult de 75% din salariul mediu lunar in Romania. Astfel, cine are salariul mai mare, ca in cazul jucatorilor din Liga 1 sau a sportivilor de top care joaca in Romania, vor primi din partea Guvernului echivalentul aproximativ sumei de 800 de euro.

Conform conducerii sindicatului fotbalistilor, cluburile nu au venit cu nicio propunere concreta de impartirea costrurilor astfel incat sa nu aiba de suferit doar sportivii.

Sportivii cu salarii mai mici, vor lua 75% din contractele actuale, care sunt de activitate sportiva, nu de munca, astfel incat cluburile sa plateasca taxe si impozite cat mai mici.

AFAN, comunicat dur prin care ataca cluburile, Federatia si Liga

Asociatia Fotbalistilor Amatori si Nonamatori din Romania a emis un comunicat prin care reactioneaza la deciziile luate, in special din cauza faptului ca sportivii din Romania nu sunt protejati de cluburi.

"AFAN a solicitat inca de la inceputul starii de urgenta deschiderea unui proces de consultare si negociere impreuna cu cluburile, cu FRF si LPF, astfel incat sa se gaseasca o modalitate echitabila pentru impartirea costurilor generate de suspendarea competitiei, cat si pentru a se asigura sportivilor, jucatorilor, acoperirea, intr-o cat mai mare masura, a drepturilor financiare pentru aceasta perioada.

Din pacate in ciuda unor declaratii comune asumate de FRF, LPF si AFAN, nu au existat demersuri concrete care sa poata sa fie aplicate unitar la nivelul fiecarui esalon fotbalistic. Ne-am vazut in situatia de a ne asuma singuri demersuri catre Guvern!! In urma mai multor discutii purtate cu Prim-Ministrul, Ludovic Orban, cat si cu Ministrul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe si Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, s-a identificat un anumit tip de solutii care au fost descrise succesiv in OUG 30/2020, cat si in OUG 32/2020.

Prin modificarea adusa prin OUG 32/2020 s-a clarificat o data in plus ca indemnizatia acordata de la bugetul de stat, in valoare de 75% din valoarea contractului de activitate sportiva (dar nu mai mult de 75% din salariul mediu brut pe economie – pana la aproximativ 800 EURO), nu este altceva decat un sprijin suplimentar acordat de lege sportivilor aflati in dificultate, cluburile fiind responsabile doar cu intocmirea documentelor necesare pentru accesarea banilor de catre sportivi!!!

AFAN apreciaza ca nu este firesc ca intregul cost al acestei crize sa fie suportat doar de sportive si de stat, solutia echitabila fiind aceea ca, in urma unui proces de negociere, sa se gaseasca o solutie de echilibru in suportarea costurilor intre cluburi, sportivi si stat.

Din pacate, am luat act de comportamentul unor cluburi care au aruncat la cosul de gunoi scenariile care implicau buna-credinta in gestionarea prezentei situatii. Ne confruntam cu tot felul de spete, unele mai aiuritoare decat altele, in care, din pacate, costurile sunt suportate doar de stat si nu in ultimul rand de sportivi, unii dintre acestia alegandu-se cu reducerea brutala a drepturilor contractuale pana la sfarsitul anului 2021!!!

Constatam cu amaraciune (fara surprindere, in unele cazuri) faptul ca anumite cluburi asteptau cu nerabdare o astfel de conjunctura pentru a-si ascunde incompetenta manageriala sub umbrela unor ipotetice pierderi suferite prin intreruperea campionatului!! Incompetenta manageriala care se traduce prin incapacitatea de atragere, printr-un marketing bine structurat, de fonduri suplimentare. Observam cu tristete ca, in unele cazuri nu se incearca doar minimizarea pierderilor proprii aferente perioadei actuale ci se doreste extinderea (cu 6 luni, 1 an sau chiar mai mult) perioadei in care veniturile jucatorilor sa fie diminuate!!

In ritmul acesta sa nu mire pe nimeni daca unele cluburi vor incerca diminuarea veniturilor sportivilor pana la nivelul « veniturilor » unui sportiv amator. Singura explicatie pentru un astfel de tip de comportament este doar «amatorismul» care bantuie prin birourile acestor cluburi.

Solidaritatea pentru traversarea mai usoara a acestei perioade a ramas doar la nivel declarativ!!! Nu intelegem pasivitatea LPF si FRF in conditiile in care acestea ar fi trebuit sa fie cele care macar sa recomande un pachet de masuri echitabile menite sa regleze prezenta situatie in sensul impartirii costurilor acestei perioade. Dar, probabil, este mult mai «rentabila» o tacere care are drept consecinta aruncarea exclusiva a pierderilor in spinarea statului roman si a jucatorilor decat recomandarea ca o parte din costuri sa fie suportata de catre membrii electori (cluburile sportive)", au comunicat cei de la AFAN prin intermediul presedintelui, Emilian Hulubei.