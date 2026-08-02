Emil Săndoi a avut o intervenție telefonică la ediția de duminică a emisiunii Matinal, transmisă pe VOYO SPORT 1. Tehnicianul de 61 de ani a fost întrebat direct de Robert Niță când va reveni pe banca tehnică.

Emil Săndoi, întrebat când revine pe banca tehnică: „Asta e important”

Robert Niță i-a transmis că și-ar dori să îl revadă cât mai curând în fotbal, iar răspunsul lui Emil Săndoi a fost unul prudent.

„Să te vedem mai repede pe bancă! Și nu în parc! Pe banca tehnică”, i-a spus Robert Niță.

„Cine știe? Vedem. Rămâne de văzut în continuare. Astea sunt cât de cât relative, adică nu putem să planificăm noi. Depinde de mai mulți factori. Dar să fim sănătoși, asta e important, nu?”, a răspuns Emil Săndoi.

Ultima experiență a lui Emil Săndoi pe banca tehnică a fost la ACSM Poli Iași, echipă pe care a pregătit-o în perioada septembrie 2024 - ianuarie 2025. În cele 18 meciuri la conducerea moldovenilor a înregistrat o medie de 1,11 puncte pe partidă, potrivit Transfermarkt.

De-a lungul carierei, Săndoi a antrenat, printre altele, Universitatea Craiova, Chindia Târgoviște, FC Argeș, Concordia Chiajna, FC Vaslui și Pandurii Târgu Jiu. Totodată, a avut două mandate la naționala de tineret a României, iar în 2011 a asigurat interimatul primei reprezentative.