Fotbalistul a avut un conflict cu Costel Gâlcă, antrenorul Rapidului, care i-a și luat banderola de căpitan de pe braț. Și, drept urmare, Dobre a întrat abia în repriza secundă cu Universitatea Craiova (0-1) și a ratat finalul de meci cu Dinamo (1-3), fiind scos în minutul 76.
Marius Măldărășanu a dat verdictul despre Alex Dobre + ”Am învățat de la Mircea Lucescu. Trebuie să faci asta”
Alexandru Dobre (27 de ani) nu traversează cel mai bun moment al carierei.
Marius Măldărășanu, ultima dată pe banca lui FC Hermannstadt, a remarcat faptul că Dobre nu se află în cea mai bună formă, dar chiar și așa, el a explicat că un antrenor ar putea să închidă ochii atunci când apar astfel de momente tensionate, cum a fost cel în care Dobre s-a luat de tactica lui Gâlcă.
”Știu despre acest conflict. Și eu am făcut greșeli ca jucător. Câteodată, bazându-te pe valoarea ta, faci niște gesturi, niște greșeli. Normal că îți trebuie pedagogie ca antrenor. E adevărat, sunt situații peste care nu poți trece.
Poți să nu treci peste acest conflict în momentul în care Dobre n-ar fi avut un sezon bun până la un moment dat. Într-adevăr, nu e în cea mai bună formă în ultimul timp.
L-am avut pe Mircea Lucescu și am învățat foarte multe de la el. Trebuie să mai închizi ochii, te mai uiți în altă parte...
Apar situații în antrenamente. Poate un jucător nu e bine cu soția acasă și refulează pe teren. Sunt momente peste care trebuie să trecem, dar nu oricum.
Gestul lui Dobre nu știu dacă e de neiertat. Dacă vrem binele echipei, amândoi trebuiau să facă ceva. Eu nu sunt un om ranchiunos. Dacă vine unul și mă înjură de mamă sau nevastă, mi-e foarte greu să iert, dar dacă sunt alte lucruri, eu trec peste”, a spus Marius Măldărășanu, potrivit prosport.
- Marius Măldărășanu a condus-o pe FC Hermannstadt în perioada iulie 2021 - decembrie 2025, timp în care a strâns 187 de apariții la cârma sibienilor și a înregistrat o medie de 1.53 puncte pe meci, conform statisticilor Transfermarkt
- Măldărășanu le-a mai antrenat pe Metaloglobus și Astra Giurgiu. Ca jucător, el a jucat pentru Petrolul Ploiești, Rapid, Beșiktaș și FC Brașov, unde și-a agățat ghetele în cui în 2010
