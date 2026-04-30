Marius Măldărășanu a dat verdictul despre Alex Dobre + ”Am învățat de la Mircea Lucescu. Trebuie să faci asta”

Marius Măldărășanu a dat verdictul despre Alex Dobre + ”Am învățat de la Mircea Lucescu. Trebuie să faci asta” Superliga
Alexandru Dobre (27 de ani) nu traversează cel mai bun moment al carierei.

Fotbalistul a avut un conflict cu Costel Gâlcă﻿, antrenorul Rapidului, care i-a și luat banderola de căpitan de pe braț. Și, drept urmare, Dobre a întrat abia în repriza secundă cu Universitatea Craiova (0-1) și a ratat finalul de meci cu Dinamo (1-3), fiind scos în minutul 76.

Marius Măldărășanu a dat verdictul despre Alex Dobre + ”Am învățat de la Mircea Lucescu. Trebuie să faci asta”

Dobre
Dobre
Marius Măldărășanu, ultima dată pe banca lui FC Hermannstadt, a remarcat faptul că Dobre nu se află în cea mai bună formă, dar chiar și așa, el a explicat că un antrenor ar putea să închidă ochii atunci când apar astfel de momente tensionate, cum a fost cel în care Dobre s-a luat de tactica lui Gâlcă.

”Știu despre acest conflict. Și eu am făcut greșeli ca jucător. Câteodată, bazându-te pe valoarea ta, faci niște gesturi, niște greșeli. Normal că îți trebuie pedagogie ca antrenor. E adevărat, sunt situații peste care nu poți trece.

Poți să nu treci peste acest conflict în momentul în care Dobre n-ar fi avut un sezon bun până la un moment dat. Într-adevăr, nu e în cea mai bună formă în ultimul timp.

L-am avut pe Mircea Lucescu și am învățat foarte multe de la el. Trebuie să mai închizi ochii, te mai uiți în altă parte...

Apar situații în antrenamente. Poate un jucător nu e bine cu soția acasă și refulează pe teren. Sunt momente peste care trebuie să trecem, dar nu oricum.

Gestul lui Dobre nu știu dacă e de neiertat. Dacă vrem binele echipei, amândoi trebuiau să facă ceva. Eu nu sunt un om ranchiunos. Dacă vine unul și mă înjură de mamă sau nevastă, mi-e foarte greu să iert, dar dacă sunt alte lucruri, eu trec peste”, a spus Marius Măldărășanu, potrivit prosport.

  • Marius Măldărășanu a condus-o pe FC Hermannstadt în perioada iulie 2021 - decembrie 2025, timp în care a strâns 187 de apariții la cârma sibienilor și a înregistrat o medie de 1.53 puncte pe meci, conform statisticilor Transfermarkt
  • Măldărășanu le-a mai antrenat pe Metaloglobus și Astra Giurgiu. Ca jucător, el a jucat pentru Petrolul Ploiești, Rapid, Beșiktaș și FC Brașov, unde și-a agățat ghetele în cui în 2010
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Ce a făcut atacatorul de la Cina Corespondenților chiar înainte de a deschide focul. Noi detalii dezvăluite de anchetatori
Ce a făcut atacatorul de la Cina Corespondenților chiar înainte de a deschide focul. Noi detalii dezvăluite de anchetatori
ARTICOLE PE SUBIECT
Antrenoare, patroană și vedetă: postările care incendiază internetul
Antrenoare, patroană și vedetă: postările care incendiază internetul
CSM București, victorie zdrobitoare cu CSM Galați! „Tigroaicele” au revenit în fruntea Ligii Florilor
CSM București, victorie zdrobitoare cu CSM Galați! „Tigroaicele” au revenit în fruntea Ligii Florilor
Un boxer român poate urca 200 de poziții dacă își câștigă următorul meci: ”Sunt pregătit! E un test important”
Un boxer român poate urca 200 de poziții dacă își câștigă următorul meci: ”Sunt pregătit! E un test important”
Răsturnare de situație! Real Madrid îl lasă pe Mourinho cu buza umflată și e ”all-in” pentru alt antrenor
Răsturnare de situație! Real Madrid îl lasă pe Mourinho cu buza umflată și e ”all-in” pentru alt antrenor
Antrenoare, patroană și vedetă: postările care incendiază internetul
Antrenoare, patroană și vedetă: postările care incendiază internetul
150.000.000€ pentru un transfer stelar! Răspunsul a venit instant
150.000.000€ pentru un transfer stelar! Răspunsul a venit instant
FCSB - FC Voluntari 1-8! Domnișoara arbitru FIFA, militar de carieră, care a atras toate privirile la meci

FCSB - FC Voluntari 1-8! Domnișoara arbitru FIFA, militar de carieră, care a atras toate privirile la meci

Simone Inzaghi spune în premieră ce crede despre Cristi Chivu, după ce românul i-a luat locul la Inter

Simone Inzaghi spune în premieră ce crede despre Cristi Chivu, după ce românul i-a luat locul la Inter

A venit decizia finală: o echipă din play-off nu a primit licența UEFA! Ce se întâmplă cu Rapid

A venit decizia finală: o echipă din play-off nu a primit licența UEFA! Ce se întâmplă cu Rapid

Victor Pițurcă vede o lovitură în fotbalul românesc: ”Dacă face asta, va fi dorit de Barcelona și Real Madrid”

Victor Pițurcă vede o lovitură în fotbalul românesc: ”Dacă face asta, va fi dorit de Barcelona și Real Madrid”

Daniel Bîrligea își vinde mașina! Ce sumă cere atacantul FCSB-ului

Daniel Bîrligea își vinde mașina! Ce sumă cere atacantul FCSB-ului

”NU” pentru FCSB! Adrian Șut a ales altă echipă pentru sezonul următor

”NU” pentru FCSB! Adrian Șut a ales altă echipă pentru sezonul următor



Un boxer român poate urca 200 de poziții dacă își câștigă următorul meci: ”Sunt pregătit! E un test important”
Un boxer român poate urca 200 de poziții dacă își câștigă următorul meci: ”Sunt pregătit! E un test important”
Răsturnare de situație! Real Madrid îl lasă pe Mourinho cu buza umflată și e ”all-in” pentru alt antrenor
Răsturnare de situație! Real Madrid îl lasă pe Mourinho cu buza umflată și e ”all-in” pentru alt antrenor
”NU” pentru FCSB! Adrian Șut a ales altă echipă pentru sezonul următor
”NU” pentru FCSB! Adrian Șut a ales altă echipă pentru sezonul următor
Antrenoare, patroană și vedetă: postările care incendiază internetul
Antrenoare, patroană și vedetă: postările care incendiază internetul
CSM București, victorie zdrobitoare cu CSM Galați! „Tigroaicele” au revenit în fruntea Ligii Florilor
CSM București, victorie zdrobitoare cu CSM Galați! „Tigroaicele” au revenit în fruntea Ligii Florilor
Marius Măldărășanu, pe picior de plecare? "Nu vreau să iau decizii la cald!"
Marius Măldărășanu, pe picior de plecare? "Nu vreau să iau decizii la cald!"
Marius Măldărășanu, cu nervii înținși la maxim după egalul cu Unirea Slobozia: "Inexplicabil!"
Marius Măldărășanu, cu nervii înținși la maxim după egalul cu Unirea Slobozia: "Inexplicabil!" 
Verdictul lui Costel Gâlcă după ce Florin Tănase a semnat cu FCSB, iar Denis Alibec, cu Farul Constanța
Verdictul lui Costel Gâlcă după ce Florin Tănase a semnat cu FCSB, iar Denis Alibec, cu Farul Constanța
Universitatea Craiova - NK Maribor 3-2, în turul 2 preliminar din Conference League. Oltenii, eliminați din Europa
Universitatea Craiova - NK Maribor 3-2, în turul 2 preliminar din Conference League. Oltenii, eliminați din Europa
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
Liderul deputaților PNL: „Sunt parlamentari care au fost forţaţi să semneze moţiunea. Au posibilitatea să se exprime la vot”

stirileprotv Liderul deputaților PNL: „Sunt parlamentari care au fost forţaţi să semneze moţiunea. Au posibilitatea să se exprime la vot”

O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

Rubio respinge propunerea iraniană: „Nu putem tolera un sistem în care iranienii decid cine trece prin Ormuz"

stirileprotv Rubio respinge propunerea iraniană: „Nu putem tolera un sistem în care iranienii decid cine trece prin Ormuz"

Politico: Alianța PSD-AUR provoacă reacții dure la Bruxelles. „Calcă o linie roşie pe care ei înșiși au trasat-o în Europa”

stirileprotv Politico: Alianța PSD-AUR provoacă reacții dure la Bruxelles. „Calcă o linie roşie pe care ei înșiși au trasat-o în Europa”

