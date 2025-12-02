În fotbalul nostru, în care antrenorul e tratat ca o „cârpă“ de multe ori, Marius Măldărășanu (50 de ani) a depășit toate așteptările, la Hermannstadt!

Instalat pe banca acestei formații, în iulie 2021, fostul mijlocaș a rezistat în funcție, aproape 4 ani și jumătate. O performanță fantastică pentru un antrenor din fotbalul nostru. Iar longevitatea lui Măldărășanu e cu atât mai impresionantă cu cât a rezistat de atât de mult timp la o formație din provincie. Unde fluctuațiile de formă sunt mari, stabilitatea financiară lipsește și, una peste alta, schimbările de pe banca tehnică se produc mai des.

Lui Măldărășanu i s-a transmis să stea acasă!

În sezonul trecut, Măldărășanu a fost pe punctul de a fi demis de la Hermannstadt, când echipa a intrat în vrie, în prima parte a campionatului. Atunci însă, tehnicianul sibienilor a redresat situația și și-a salvat postul. Ceea ce n-a mai reușit acum.

Cu doar 3 victorii, în ultimele 21 de partide – dintre care 12 au fost pierdute (!) - „Măldă“ și-a epuizat creditul, într-un final, la Hermannstadt. Doar că despărțirea s-a produs, în mod urât! Concret, conducerea i-a transmis antrenorului să stea acasă și să nu mai facă deplasarea, la Botoșani, pentru meciul de mâine (ora 17:00) din cupă!

Apoi, lui Măldărășanu i-au fost trimise actele de reziliere. Ce a urmat de aici încolo a fost povestit de tehnicianul de 50 de ani pentru Fanatik.

„Nu am făcut deplasarea la Botoșani pentru că, după meciul cu UTA, am fost sunat de președintele Daniel Niculae. Mi-a spus că a vorbit cu patronii și că vor să o închidem, astea au fost cuvintele, banii la zi, fără clauză de reziliere. Am spus «Da, OK», am cerut doar să merg să-mi iau la revedere de la băieți și a zis că totul e în regulă. La vreo jumătate de oră a revenit cu telefon și a zis că poate ar fi bine să nu fac asta. Asta m-a pus pe gânduri, pentru că am zis că nu vreau să jucăm «alba-neagra», ba sunt antrenor, ba nu. Acum, la ora asta, nu am nicio hârtie vizavi de acest acord de încetare a contractului, o ciornă, ceva, pe care să discutăm, aștept. Le-am cerut o hârtie, să nu mă trezesc că nu m-am prezentat la antrenament. În fotbalul românesc știm foarte bine ce se întâmplă. Ieri, după-amiază, mi-au trimis o foaie, am semnat-o, dar nu am primit-o înapoi semnată de club, o aștept încă. Ideea a fost că decizia a fost a clubului de a nu merge la Botoșani, nu a mea! Am acceptat rezilierea contractului amiabil, fără acea clauză, dar aștept acordul. Contează foarte mult și detaliile acelui acord“, a povestit Măldărășanu.

Hermannstadt îl vrea pe Mutu pe bancă

Cu „Măldă“ ținut în stand-by, Hermannstadt e în căutarea unui „principal“. La meciul de cupă, echipa va fi condusă de Vali Negru, unul dintre secunzii lui Măldărășanu.

Potrivit speculațiilor, gruparea sibiană încearcă să ajungă la un acord cu Adrian Mutu (46 de ani) pentru preluarea echipei. Mutu e șomer din martie, de când a încheiat colaborarea cu Petrolul după un mandat de coșmar: 10 meciuri, 2 victorii, 3 remize, 5 înfrângeri, golaveraj: 6-10.

Revenind la Măldărășanu, acesta își va încheia șederea, la Hermannstadt, după 186 de meciuri: 76 de victorii, 56 de egaluri, 54 de înfrângeri, golaveraj: 258-199.

