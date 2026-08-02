Lisandro Martinez, fundașul central legitimat la Manchester United, în Premier League (campionat care se vede LIVE pe VOYO), dar și om de bază în naționala Argentinei, a vorbit despre momentul de la festivitatea de premiere de la finalul Cupei Mondiale 2026, atunci când el și colegii săi s-au întors cu spatele la momentul decernării trofeului pentru Spania.

Acesta a precizat că nu a fost un gest de frustrare și de a nu-și arăta respectul față de spanioli, ci Argentina a dorit să își arate respectul în fața propriilor fani din spatele unei porți, pe care îi aplauda în acel moment.

Lisandro Martinez, despre momentul din finala Cupei Mondiale - Spania - Argentina

Atunci, imaginile cu reacția argentinienilor au atras o reacție dură din partea comunității mai largi de fotbal, jucătorii lui Lionel Scaloni fiind etichetați ”învinși” și că au pierdut ”fără clasă”.

Singurul argentinian care a privit momentul în care Spania a ridicat trofeul a fost Jose Manuel Lopez, el fiind aplaudat pentru comportament.

”Am sentimente amestecate. Mă enervează puțin pentru că nu au nicio bază pentru a genera acea ură. Întotdeauna am fost respectuoși cu adversarii noștri. După finală, i-am salutat pe toți jucătorii spanioli și stafful tehnic.

Imaginea în care apărem cu spatele la cameră a fost pentru că am rămas cântând cu fanii noștri.

A fost o dovadă de respect față de fanii argentinieni, nu puteam pleca”, a spus Lisandro Martinez.

Lisandro Martinez, argentinianul legitimat de patru ani la Manchester United

Lisandro Martinez, legitimat la Manchester United din vara anului 2022, când a fost adus de la Ajax Amsterdam, în schimbul sumei de 57,3 milioane de euro, a jucat în șapte din cele opt meciuri disputate de Argentinda la Cupa Mondială 2026.

El a fost pe teren inclusiv în semifinala cu Anglia și în finala cu Spania, când a bifat 72, respectiv 44 de minute.