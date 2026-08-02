Jose Mourinho are de treabă! Ce se va întâmpla cu Vinicius Junior

Deși negocierile pentru prelungirea contractului continuă de mai multe luni, cele două părți nu au ajuns încă la un acord, iar diferențele salariale sunt în continuare semnificative, după cum Sport.ro v-a prezentat aici.

Potrivit presei spaniole, brazilianul se va întoarce în această săptămână la Madrid, unde va avea două întâlniri importante. Prima va fi cu conducerea clubului, iar a doua cu noul antrenor, Jose Mourinho.

Jose Mourinho va avea un cuvânt greu de spus

Conform AS.com, tehnicianul portughez îi va prezenta lui Vinicius rolul pe care îl va avea în noul proiect al Realului. Dacă Mourinho îi va transmite că va fi liderul ofensiv al echipei, șansele ca atacantul să își prelungească înțelegerea cresc considerabil.