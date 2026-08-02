Jose Mourinho are de treabă! Ce se va întâmpla cu Vinicius Junior

Jose Mourinho are de treabă! Ce se va întâmpla cu Vinicius Junior La Liga
SPORT.RO
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Viitorul lui Vinicius Junior la Real Madrid rămâne incert. 

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Vinicius JuniorReal MadridJose Mourinho
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Deși negocierile pentru prelungirea contractului continuă de mai multe luni, cele două părți nu au ajuns încă la un acord, iar diferențele salariale sunt în continuare semnificative, după cum Sport.ro v-a prezentat aici.

Potrivit presei spaniole, brazilianul se va întoarce în această săptămână la Madrid, unde va avea două întâlniri importante. Prima va fi cu conducerea clubului, iar a doua cu noul antrenor, Jose Mourinho.

Jose Mourinho va avea un cuvânt greu de spus

Conform AS.com, tehnicianul portughez îi va prezenta lui Vinicius rolul pe care îl va avea în noul proiect al Realului. Dacă Mourinho îi va transmite că va fi liderul ofensiv al echipei, șansele ca atacantul să își prelungească înțelegerea cresc considerabil.

În schimb, dacă va afla că planurile sunt construite în jurul lui Kylian Mbappe sau Jude Bellingham, o despărțire în această vară nu mai este exclusă.

Actualul contract al lui Vinicius expiră în vara lui 2027. Real Madrid i-a propus un salariu de aproximativ 20 de milioane de euro net pe sezon, însă brazilianul solicită 30 de milioane de euro anual, plus un bonus consistent la semnătură.

În aceste condiții, Florentino Perez i-ar fi transmis că trebuie să accepte oferta clubului sau va fi scos la vânzare în această perioadă de mercato.

Ajuns pe Santiago Bernabeu în 2018, Vinicius Junior a disputat 375 de meciuri în tricoul „blanco”, reușind 128 de goluri și 100 de pase decisive.

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