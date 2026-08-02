Internaționalul român a fost integral implicat în revenirea echipei sale, care a întors de la 0-2 împotriva liderului Conferinței de Est și a obținut un punct important în lupta pentru play-off.

Louis Munteanu, assist spectaculos în MLS

Nashville a deschis scorul în minutul 32 prin Sam Surridge, din penalty, iar înainte de pauză Shak Mohammed a făcut 2-0 pentru oaspeți.

DC United a revenit după pauză prin Hefti în minutul 56, iar în minutul 77 Louis Munteanu a ieșit la rampă. Atacantul român i-a trimis mingea lui Baribo cu o pasă din cădere, pe la spate, iar acesta a restabilit egalitatea.