VIDEO Mai ceva ca-n FIFA! Louis Munteanu i-a lăsat pe americani cu gura căscată

Mai ceva ca-n FIFA! Louis Munteanu i-a lăsat pe americani cu gura căscată Stranieri
SPORT.RO
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Louis Munteanu a fost unul dintre oamenii decisivi pentru DC United în remiza spectaculoasă, scor 2-2, cu Nashville SC, din etapa a 18-a a MLS. 

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Din articol

Internaționalul român a fost integral implicat în revenirea echipei sale, care a întors de la 0-2 împotriva liderului Conferinței de Est și a obținut un punct important în lupta pentru play-off.

Louis Munteanu, assist spectaculos în MLS

Nashville a deschis scorul în minutul 32 prin Sam Surridge, din penalty, iar înainte de pauză Shak Mohammed a făcut 2-0 pentru oaspeți.

DC United a revenit după pauză prin Hefti în minutul 56, iar în minutul 77 Louis Munteanu a ieșit la rampă. Atacantul român i-a trimis mingea lui Baribo cu o pasă din cădere, pe la spate, iar acesta a restabilit egalitatea.

Cotat la cinci milioane de euro de Transfermarkt, Louis Munteanu a ajuns la 14 apariții în acest sezon de MLS, cu cinci goluri și două pase decisive.

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