Antrenorul s-a despărțit de FC Hermannstadt, echipă la care a stat pe banca tehnică în perioada iulie 2021 - decembrie 2025 și pentru care a înregistrat o medie de 1,53 puncte pe meci în 187 de confruntări.



În acești aproximativ patru ani, Rapid a schimbat șapte antrenori: Miță Iosif, Adrian Mutu, Cristiano Bergodi, Bogdan Lobonț, Neil Lennon, Marius Șumudică, Costel Gâlcă.



De multe ori s-a vorbit însă și despre tehnicianul Marius Măldărășanu, dar niciodată nu s-a concretizat numirea acestuia în Giulești.



Marius Măldărășanu a rupt tăcerea: ”Acum eram la Rapid dacă se întâmpla asta”



Antrenorul a explicat în cele din urmă că dacă apărea o ofertă concretă de la Rapid atunci ar fi luat-o în serios și, cel mai probabil, se afla acum pe banca giuleștenilor.



”(n.r. Cât de concretă a fost oferta de la Rapid) Nu e frumos să discut despre lucrurile astea, dar dacă era ofertă concretă, probabil eram acolo. Prelungirea contractului cu Hermannstadt a venit destul de târziu, nu mai puteam aștepta. Ca să fie clar. Și cu asta aș pune punct subiectului.



Nici Hermannstadt nu putea să mă aștepte la nesfârșit. Trebuia ori e albă, ori e neagră. Ar fi mult mai mult de discutat, numai că, la un moment dat a trebuit să îmi prelungesc contractul. Am considerat că este un lucru bun.



Mi-a mai zis cineva din fotbal: 'Măldă, doi antrenori din Liga 1 ați făcut mari greșeli în vară, că ați continuat cu aceleași echipe'. Eu și cu Sabău. Pentru că se considera că Neluțu a făcut maxim la U Cluj, calificând echipa în cupele europene, eu la fel, câștigând play-out-ul și jucând finala Cupei României cu Hermannstadt.



Eu sunt ambițios. Nu știu cum a gândit Neluțu, dar și eu, la fel, am zis că se poate pentru că an de an am terminat mai bine, mai bine. Era o provocare, am sperat că vom ajunge în play-off. Asta a fost dorința mea”, a spus Marius Măldărășanu, potrivit Golazo.

