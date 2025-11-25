Adversara FCSB-ului nu s-a ferit să o spună: „Nu mai sunt de speriat”

Adversara FCSB-ului nu s-a ferit să o spună: &bdquo;Nu mai sunt de speriat&rdquo; Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

FCSB a remizat pe teren propriu, scor 1-1, în fața Petrolului în ultima etapă din Superliga.

TAGS:
farulFCSBSuperligaCiprian Marica
Din articol

FCSB are un sezon sub așteptări până acum, iar campioana României a mai făcut un pas greșit, după ce a remizat neașteptat cu Petrolul.

Roș-albaștrii se află pe locul 10 în Superliga, la cinci puncte de ultimul loc ce duce în play-off și la 14 „lungimi” de liderul Rapid.

Ciprian Marica: „Nu mai sunt de speriat”

În contextul următorului meci din campionat cu FCSB, Ciprian Marica a fost întrebat cum va fi duelul cu echipa campioană a României.

Oficialul lui Farul a explicat că formația antrenată de Elias Charalambous nu mai este la fel de puternică precum în anii precedenți, dar valoarea lotului îi fac în continuare pe „roș-albaștrii un adversar complicat.

„Încercăm să facem față campioanei. Până la urmă au cel mai bun lot, dar în astfel de meciuri echipele se mobilizează, mai ales când joci cu adversar bun. Sperăm să facem un meci bun și să câștigăm puncte.

Am câștigat în tur. Am reușit să-i batem în deplasare, e un plus de moral, deci se poate.

Nici ei nu mai sunt așa de speriat. I-am văzut în ultimele partide”, a spus Marica, conform gsp.ro.

Partida Farul - FCSB, din etapa a 18-a din Superliga, va avea loc duminică, 30 noiembrie, de la ora 20:30 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Primarul care apare în ipostaze intime cu o angajată, în biroul său, e vizat de acuzații grave. Femeia a intrat în concediu
Primarul care apare &icirc;n ipostaze intime cu o angajată, &icirc;n biroul său, e vizat de acuzații grave. Femeia a intrat &icirc;n concediu
ARTICOLE PE SUBIECT
Dorința lui Gigi Becali a fost &icirc;ndeplinită! Se face primul transfer al iernii la FCSB
Dorința lui Gigi Becali a fost îndeplinită! Se face primul transfer al iernii la FCSB
Arbitru cu scandal pentru Steaua Roșie Belgrad - FCSB: 5 roșii &icirc;n derby-ul PSG - OM și un &rdquo;F*ck you&rdquo; ne&icirc;nțeles!
Arbitru cu scandal pentru Steaua Roșie Belgrad - FCSB: 5 roșii în derby-ul PSG - OM și un ”F*ck you” neînțeles!
Lupta la titlu: Rapid și Craiova, principale favorite. FCSB la 14 puncte de lider!
Lupta la titlu: Rapid și Craiova, principale favorite. FCSB la 14 puncte de lider!
ULTIMELE STIRI
Burleanu &icirc;și pregătește cariera politică: cu cine s-a văzut, astăzi
Burleanu își pregătește cariera politică: cu cine s-a văzut, astăzi
Descoperirea americanilor, incredibilă: c&acirc;ți ani are, de fapt, Cristiano Ronaldo
Descoperirea americanilor, incredibilă: câți ani are, de fapt, Cristiano Ronaldo
Marko Dugandzic, show alături de Jesse Lingard &icirc;n Champions League! 4 goluri &icirc;n 30 de minute
Marko Dugandzic, show alături de Jesse Lingard în Champions League! 4 goluri în 30 de minute
Dorința lui Gigi Becali a fost &icirc;ndeplinită! Se face primul transfer al iernii la FCSB
Dorința lui Gigi Becali a fost îndeplinită! Se face primul transfer al iernii la FCSB
Verdict &icirc;n cazul fazei controversate din Botoșani - Dinamo! Greșeală mare de arbitraj
Verdict în cazul fazei controversate din Botoșani - Dinamo! Greșeală mare de arbitraj
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Inter s-a săturat de gafele lui Sommer și &icirc;i aduce &icirc;nlocuitor. Primul nume de pe lista lui Chivu

Inter s-a săturat de gafele lui Sommer și îi aduce înlocuitor. Primul nume de pe lista lui Chivu

Gigi Becali sparge banca pentru transferul iernii: 1,5 milioane de euro

Gigi Becali sparge banca pentru transferul iernii: "1,5 milioane de euro"

Și-a anunțat retragerea, iar acum merge la Universitatea Craiova

Și-a anunțat retragerea, iar acum merge la Universitatea Craiova

Decizie de ultimă oră luată de Al Gharafa &icirc;n privința lui Florinel Coman

Decizie de ultimă oră luată de Al Gharafa în privința lui Florinel Coman

&bdquo;Hagi al Emiratelor&ldquo; s-a aprins, c&acirc;nd a auzit de Olăroiu: &bdquo;Imposibil! Nedrept!&ldquo;

„Hagi al Emiratelor“ s-a aprins, când a auzit de Olăroiu: „Imposibil! Nedrept!“

Coman, fază de PlayStation &icirc;n Champions League: Florinel și-a &bdquo;hipnotizat&ldquo; adversarii

Coman, fază de PlayStation în Champions League: Florinel și-a „hipnotizat“ adversarii



Recomandarile redactiei
Descoperirea americanilor, incredibilă: c&acirc;ți ani are, de fapt, Cristiano Ronaldo
Descoperirea americanilor, incredibilă: câți ani are, de fapt, Cristiano Ronaldo
Dorința lui Gigi Becali a fost &icirc;ndeplinită! Se face primul transfer al iernii la FCSB
Dorința lui Gigi Becali a fost îndeplinită! Se face primul transfer al iernii la FCSB
Lucescu o să ia foc: UEFA a anunțat decizia &icirc;n privința lui Michael Oliver, arbitrul meciului cu Bosnia
Lucescu o să ia foc: UEFA a anunțat decizia în privința lui Michael Oliver, arbitrul meciului cu Bosnia
&rdquo;Titanul&rdquo; de 2.02 metri al Rom&acirc;niei, c&acirc;știgător de Champions League cu Dinamo, &icirc;mplinește astăzi 70 de ani!
”Titanul” de 2.02 metri al României, câștigător de Champions League cu Dinamo, împlinește astăzi 70 de ani!
&bdquo;Hagi al Emiratelor&ldquo; s-a aprins, c&acirc;nd a auzit de Olăroiu: &bdquo;Imposibil! Nedrept!&ldquo;
„Hagi al Emiratelor“ s-a aprins, când a auzit de Olăroiu: „Imposibil! Nedrept!“
Alte subiecte de interes
Una caldă, alta rece pentru FCSB! Ilie Dumitrescu a văzut prima repriză cu Farul și a găsit veriga slabă, dar și soluția pentru returul cu Sparta
Una caldă, alta rece pentru FCSB! Ilie Dumitrescu a văzut prima repriză cu Farul și a găsit veriga slabă, dar și soluția pentru returul cu Sparta
Verdictul lui Costel G&acirc;lcă după ce Florin Tănase a semnat cu FCSB, iar Denis Alibec, cu Farul Constanța
Verdictul lui Costel Gâlcă după ce Florin Tănase a semnat cu FCSB, iar Denis Alibec, cu Farul Constanța
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează &icirc;n cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a &icirc;nfruntat două cluburi din Rom&acirc;nia
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, &icirc;n play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se &icirc;nt&acirc;mplă la Rapid: E &icirc;ngrijorător!
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
CITESTE SI
Ce pot face șoferii ca să plătească RCA mai ieftin. Oficial ASF: &bdquo;Oamenii pot cere un preț mai mic&rdquo;

stirileprotv Ce pot face șoferii ca să plătească RCA mai ieftin. Oficial ASF: „Oamenii pot cere un preț mai mic”

Nici bine nu și-a anunțat demisia de la taverna lui Pescobar, că Lavinia s-a dat de gol: și-a făcut iubit. Cum s-a fotografiat cu bărbatul misterios

protv Nici bine nu și-a anunțat demisia de la taverna lui Pescobar, că Lavinia s-a dat de gol: și-a făcut iubit. Cum s-a fotografiat cu bărbatul misterios

Peste 100 de milionari născuți &icirc;n Rusia au buletine rom&acirc;nești obținute fraudulos. &bdquo;Rom&acirc;nia este poarta de intrare &icirc;n Europa&rdquo;

stirileprotv Peste 100 de milionari născuți în Rusia au buletine românești obținute fraudulos. „România este poarta de intrare în Europa”

Volodimir Zelenski: Putin vrea recunoaşterea legală a ceea ce a furat. Ne aflăm &icirc;ntr-o situaţie critică

stirileprotv Volodimir Zelenski: Putin vrea recunoaşterea legală a ceea ce a furat. Ne aflăm într-o situaţie critică

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!