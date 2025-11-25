Adversara FCSB-ului nu s-a ferit să o spună: „Nu mai sunt de speriat”

FCSB are un sezon sub așteptări până acum, iar campioana României a mai făcut un pas greșit, după ce a remizat neașteptat cu Petrolul.

Roș-albaștrii se află pe locul 10 în Superliga, la cinci puncte de ultimul loc ce duce în play-off și la 14 „lungimi” de liderul Rapid.

Ciprian Marica: „Nu mai sunt de speriat”

În contextul următorului meci din campionat cu FCSB, Ciprian Marica a fost întrebat cum va fi duelul cu echipa campioană a României.

Oficialul lui Farul a explicat că formația antrenată de Elias Charalambous nu mai este la fel de puternică precum în anii precedenți, dar valoarea lotului îi fac în continuare pe „roș-albaștrii un adversar complicat.