FCSB s-a apropiat la doar două puncte de zona de play-off și poate încheia anul în primele șase echipe ale Superligii, dacă va câștiga derby-ul cu Rapid și va beneficia de rezultatele indirecte.



FCSB, lider în Superliga la posesie și... penalty-uri!



Dincolo de poziția din clasament, FCSB domină Superliga la un capitol esențial: posesia. Echipa lui Gigi Becali are o medie de 58,95%, cea mai bună din campionat, peste Universitatea Craiova și Dinamo.



Supremația campioanei nu se oprește aici. FCSB este lider și la numărul de penalty-uri transformate, cu opt reușite, dar și la barele lovite, nouă la număr.



De asemenea, echipa conduce la șuturi pe poartă, cu o medie de 17,6 pe meci.



Partea defensivă rămâne însă un punct vulnerabil, în condițiile în care nu mai puțin de nouă formații din Superligă au primit mai puține goluri decât cele 25 încasate de FCSB.



FCSB va încheia anul în mare stil, cu un adevărat derby. Campioana României se va duela cu Rapid București pe 21 decembrie, ultimul duel din 2025. Cele două formații își vor da întâlnire pe „Arena Națională”, iar ora de începere a partidei este 20:00. Meciul va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe Sport.ro.

