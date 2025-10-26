Daniel Bîrligea a fost cumpărat de FCSB în septembrie 2024, în schimbul sumei de aproximativ două milioane de euro. CFR Cluj a păstrat însă numeroase clauze prin care a mai încasat bani și ulterior în funcție de performanțele lui Bîrligea sau ale echipei.



Gigi Becali: "Bîrligea m-a costat 3 milioane. M-am înțeles cu CFR, am răscumpărat toate clauzele"

Din dorința de a nu mai achita constant sume de bani către CFR Cluj, Gigi Becali a negociat cu formația din Gruia și a plătit încă 400.000 de euro pentru ca Ioan Varga să renunțe la toate clauzele. În total, patronul campioanei anunță că transferul lui Bîrligea a ajuns la 3 milioane de euro - record în fotbalul românesc, la egalitate cu Florinel Coman (de la Farul la FCSB, în 2017).



"Am plătit bani și am răscumpărat tot. Știi cât mă costă Bîrligea până acum? 3 milioane! Știți câți bani a luat CFR până acum? Dacă dă gol, pase de gol dacă ne calificăm, dacă mergem în Europa, în Conference. Eu am acceptat toate clauzele pentru că era situația cu Șucu. Eu aș fi dat și un milion dacă ne calificam în Champions League.

Eu am răscumpărat toate clauzele. Acum vreo săptămână s-a întâmplat. Clubul CFR mi-a propus o tranzacție, eu am negociat tranzacția și am ajuns la același rezultat. FCSB a dat 400.000 și a răscumpărat tot. CFR mai rămâne doar cu 10% dintr-un viitor transfer, dar doar din diferența de la 10 milioane în sus. Înainte aveau 15% dintr-un transfer. Acum, 10%, dar doar diferența dacă suma de transfer e mai mare de 10 milioane. N-am vorbit cu Neluțu Varga. Au negociat cluburile, iar FCSB și CFR au ajuns la o înțelegere", a spus Gigi Becali, la Prima Sport.