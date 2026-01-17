Manchester United și Manchester City se întâlnesc în main event-ul rundei #22 din Premier League sâmbătă, de la ora 14:30. Cele două se vor înfrunta pe Old Trafford.



Costel Pantilimon așteaptă un derby disputat între United și City: ”Se poate crea un șoc”



Costel Pantilimon, care a bifat 90 de minute în 2012 într-un Manchester City - United din FA Cup (2-3), așteaptă un derby disputat între cele două și speră la o victorie a ”cetățenilor”.



În același timp, Pantilimon a sugerat că poate exista și un șoc la United prin numirea lui Michael Carrick pe banca tehnică, după ce Ruben Amorim a fost demis la începutul anului.



”Sper să văd din nou un meci de calitate, un meci bun. Mă aștept la o victorie. Și conjunctura e de așa natură. Se poate crea un șoc, cu venirea lui Carrick, mai ales că e un om al clubului, cunoaște filozofia jocului.



Sunt convins că are și sprijinul lui Sir Alex Ferguson. Dar City e într-o formă bună”, a spus Costel Pantilimon la Play On Sport.

Echipele de start

Manchester United (4-2-3-1): Lammens - Dalot, Maguire, Martinez, Shaw - Casemiro, Mainoo - Diallo, Fernandes, Dorgu - Mbeumo

Rezerve: Bayindir, Cunha, J. Fletcher, Heaven, Malacia, Mount, Sesko, Ugarte, Yoro

Antrenor: Michael Carrick



Manchester City (4-1-4-1): Donnarumma - Lewis, Khusanov, Alleyne, Ake - Rodri - Semenyo, Foden, Silva, Doku - Haaland

Rezerve: Trafford, Bettinelli, Ait Nouri, Cherki, McAidoo, Mfuni, Mukasa, Reijnders, O'Reilly

Antrenor: Pep Guardiola

