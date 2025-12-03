Transferat cu surle și trâmbițe la Dinamo în urmă cu trei luni, Adrian Mazilu (20 de ani), fostul jucător de la Farul Constanța și Brighton, a debutat în sfârșit pentru echipa sa. Zeljko Kopic l-a aruncat în joc în ultimele minute ale meciului cu Oțelul Galați, scor 1-0.



Fericit după debutul său, Mazilu speră să-și recapete cât mai repede forma și să-și atingă obiectivele alături de Dinamo. Inevitabil, internaționalul de tineret a fost întrebat și despre șansele echipei sale la titlu, având în vedere că ”roș-albii” sunt, după mulți ani, în zona locurilor fruntașe.



Adrian Mazilu spune că Dinamo poate să câștige campionatul



Extrema dreaptă a ”câinilor” spune că Dinamo are forța să câștige titlul în acest sezon, dar se gândește, momentan, la următoarele meciuri pe care echipa se le va disputa în campionat.



„Da, cu siguranță, suntem acolo sus. Trebuie să ne menținem poziția. Dar momentan nu trebuie să ne gândim atât de departe. Trebuie să luăm meci cu meci.

Principalul obiectiv este intrarea în play-off și după să luăm fiecare meci în parte. Și după putem să ne gândim la titlu”, a spus Adrian Mazilu, pentru GSP.ro.



Adrian Mazilu este născut la Constanța și s-a format la juniorii cluburilor Academia Hagi și Brighton & Hove Albion Academy. La nivel de seniori a fost legitimat la FCV Farul Constanța (2022-2024), Brighton & Hove Albion (2024, 2025), Vitesse Arnhem (2024 / împrumutat) și Dinamo (2025-prezent). Nu a apucat să debuteze pentru echipa din Premier League, iar cu Vitesse a retrogradat din Eredivisie.



Are selecții pentru toate selecționatele de juniori ale României (U15, U16, U17, U18, U19, U21), cu reprezentativa de tineret participând la Euro 2023. În palmares are titlul de campion în Liga 1 (2022-2023) și trofeul de cel mai bun jucător al Superligii (martie 2023). Acesta poate evolua ca extremă dreapta și extremă stânga și este cotat la 1 milion de euro.



Dinamo este pe locul trei în Superligă



După 18 etape, Dinamo este pe locul trei în campionatul intern, cu 34 de puncte, la patru distanță de liderul Rapid.



Pe ”câini” îi așteaptă derby-ul cu FCSB, sâmbătă, pe Arena Națională. O victorie poate să cântărească enorm, în contextul în care Rapidul va întâlni FC Botoșani, echipa clasată pe locul doi, în deplasare!

