Giuleștenii terminaseră sezonul regulat pe poziția secundă, la doar patru puncte în spatele campioanei Universitatea Craiova, și păreau una dintre principalele candidate la titlu. În play-off însă, echipa a obținut o singură victorie în 10 meciuri, alături de trei remize și șase înfrângeri.

Fostul căpitan al Rapid București, Adrian Iencsi, s-a declarat surprins de modul în care s-a prezentat formația giuleșteană în partea decisivă a sezonului.

Adrian Iencsi, dezamăgit de Rapid după prăbușirea din play-off: „S-au comportat opus de ce își doresc fanii”

Actualul selecționer al naționalei U20 consideră că principala problemă a Rapidului a fost atitudinea afișată în play-off, în condițiile în care echipa părea solidă și pragmatică în sezonul regulat.

„Este un pic frustrant pentru Rapid. Pe tot parcursul campionatului au fost sus, după prima etapă din play-off erau chiar primii, cu șanse mari să câștige.

Mereu am zis-o, au dovedit-o, chiar dacă jocul nu era unul de excepție, era o echipă pragmatică, bine organizată, care acumula puncte. Dar apoi s-a repetat istoria din campionatele precedente.

Au avut o evoluție fără niciun fel de entuziasm, fără dorință, fără atitudine.

Nu știu de ce au avut acest comportament. Vedeam jucători care nu comunicau, nu se ajutau reciproc, nu aveau ambiție.

Mă uitam și la Dinamo, chiar dacă au avut și ei rezultate mai slabe, vedeam o echipă unită. S-au comportat opus de ce își doresc fanii, au ratat iar cupele europene”, a declarat Adrian Iencsi pentru sptfm.ro.

Daniel Pancu are planuri mari la Rapid

Deși a pornit play-off-ul de pe locul al doilea și a visat inclusiv la titlu, Rapid a încheiat stagiunea fără trofeu și fără calificare în cupele europene.

În urma rezultatelor din ultimele luni, conducerea clubului a decis schimbarea antrenorului, iar noul proiect din Giulești este condus de Daniel Pancu, prezentat oficial în urmă cu puțin timp.

Noul antrenor are ambiții mari și chiar a anunțat că va face cel puțin cinci transferuri. TOATE DETALIILE AICI