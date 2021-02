Dani Coman il avertizeaza pe Budescu: "Poate va regreta daca merge la FCSB! Acolo e bine doar jumatate de an". Ce spune despre scandalul de dopaj de la Astra

Gigi Becali a anuntat ca a ajuns la un acord verbal cu mijlocasul Astrei pentru un transfer din vara.

Presedintele clubului din Giurgiu Dani Coman a declarat ca exista sansa ca aceasta mutare sa nu fie benefica pentru Budescu, intrucat la FCSB se mizeaza mai mult pe fotbalistii tineri.

"Budescu nu poate face licitatie, noi nu facem licitatie cu niciun jucator. Budi stie ca noi il dorim foarte mult, ca poate sa stea aici cat vrea. Daca va merge la FCSB poate va regreta. Acolo e bine jumatate de an, dar acolo se pune accentul pe fotbalistii tineri, pe cei care ii poate vinde Gigi Becali", a spus Dani Coman la Digi Sport.

De asemenea, Coman a vorbit si despre procesul in care Ionita, Seto si Fatai sunt acuzati de dopaj. Fostul portar al Rapidului a explicat faptul ca la acest moment doar jucatorii sunt implicati in proces si clubul nu are nicio vina intrucat a fost o actiune individuala intreprinsa de cei trei.

"Deocadata noi nu suntem parte in acest proces, sunt doar jucatorii. Pozitia noastra este ca nu suntem vinovati cu nimic. Nu a fost o operatiune colectiva, nu avem nicio implicare.

Domnul Becali este un om care isi permite aproape orice. Ma gandesc la echipa CFR-ului, o echipa foarte buna cu jucatori cu experienta, care parasesc varsta de 35 de ani. Daca domnul Becali, ipotetic vorbind, se duce si le da la cate 500.000 sa isi bage vitamine, ce facem? Desfiintam CFR-ul?

Nu a fost o actiune colectiva, nu avem nicio implicare. Chiar daca ar fi gresit, desi nu i-as pune la zid pana nu vom avea o decizie definitiva, a fost o greseala nesemnificativa, o greseala copilareasca pe care au facut-o.

Nu stiu ce ar putea Alex Ionita in plus fata de actele de la clinica", a explicat Dani Coman pentru sursa citata.