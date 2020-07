Adi Popa, HOTARAT sa mearga pana la capat in razboiul cu FCSB! Ignorat TOTAL de fosta echipa: "A fost dificil, am fost scos din grup!" Cati bani are de primit

Adi Popa are de primit o suma importanta de bani de la FSCB.

Contractul lui Adi Popa a expirat pe 30 iunie, iar mijlocasul a devenit liber de contract. Cu toate acestea, Popa mai are inca de primit o suma importanta de la FCSB: 52.500 de euro.

"Motoreta" nu vrea sa renunte la aceasta suma si va merge mai intai la comisiile din Romania, iar daca nu se rezolva, e gata sa mearga la FIFA:

"As putea scrie o carte cu momentele neplacute si situatia stanjenitoare. Nu am primit program de pandemie. Nu s-a interesat nimeni de mine, nu am fost platit in perioada pandemiei, din luna ianuarie pana pe 18 mai.

A fost o situatie dificila, am fost scos din grupul de WhatsApp unde ei comunicau programul", a spus Popa pentru PRO TV.

Adi Popa: "Am renuntat la 180.000 de euro ca sa vin la FCSB"

Popa mai are de incasat 52.500 de euro de la FCSB si nici nu se gandeste sa renunte la ei. Mijlocasul a renuntat deja la o suma buna de bani pentru a reveni in Liga 1:

"Imi cer doar dreptul pentru ca in vara am renuntat la 180.000 de euro ca sa vin la echipa. Iau in considerare sa plec in afara, dar in cazul in care nu se va concretiza nimic, ma gandesc sa raman in tara.

Pe domnul Vintila nu sunt suparat pentru ca stiu ca nu a depins de dansul intotdeauna daca joc eu sau nu", a mai spus Popa.