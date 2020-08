TOATA lumea ii vedea MORTI dupa un an in Liga 1! Clinceniul anunta un nou sezon-surpriza: "Am spartani in echipa! O sa aratam foarte bine!" Gol dupa HENT pentru Sibiu

Hermannstadt - Clinceni s-a terminat 2-2! Finalul a fost dramatic!

Fortes a inscris pentru 2-1 in minutul 90+1, apoi Marian Serban a egalat pentru Clinceni in al 5-lea moment de prelungiri.

Clinceniul a reclamat un hent la faza primului gol, marcat de Balan in minutul 27. Reluarile TV le dau dreptate jucatorilor lui Poenaru. Antrenorul Clinceniului e suparat ca Avram si asistentul sau n-au vazut hentul, dar e multumit cu egalul. Poenaru spera ca echipa lui sa arate altfel dupa pauza de doua saptamani pentru meciurile nationalei.

"Am dominat, am presat, stiam ca ei au probleme fizice. Am bagat jucatori de viteza in benzi ca sa joc in spatele fundasilor, sa pot sa-i surprind. Ma bucur pentru Serban, a dat gol, a intrat bine in meci. Am o echipa de spartani. E pacat ca a trebuit sa alergam dupa egalare din cauza unor greseli de arbitraj. Inca mai am nevoie de 2-3 jucatori, pe anumite posturi. Asteptam, nu ne grabim. In mare, sunt multumit de lot. Mai vrem jucatori, dar unii care sa faca diferenta. Ne dorim sa mai aducem jucatori care sa ne ajute sa aratam foarte bine", a spus Poenaru la Digisport.