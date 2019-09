Absent de la Craiova, Bizonul RUPE SALA pentru a-l impresiona pe Becali! Cum s-a fotografiat Gnohere in timpul antrenamentului: FOTO

Bizonul Gnohere "rupe" sala pentru a-l impresiona pe Becali.

Harlem Gnohere (31 de ani) a absentat de la meciul Craiova - FCSB, incheiat 0-1. Unul dintre motive a tinut de forma sa fizica, el avand cateva kilograme peste limita admisa de regulamentul intern impus la echipa de Gigi Becali si Bogdan Arges Vintila. Pe de alta parte, patronul FCSB a motivat ieri ca Gnohere a lipsit pentru ca a primit o "permisie", sotia sa nascand zilele trecute.

Gnohere trage tare la sala

Criticat pentru kilogramele in plus, Gnohere s-a pus pe treaba. El a fost fotografiat in timp ce tragea tare la sala de forta.

Gnohere are 99 de kilograme, cu 7 peste recomandarea specialistilor pentru un jucator de inaltimea sa.