VIITORUL - GAZ METAN 4-1 | "NU mai vindem jucatori in Romania!" Hagi arunca BOMBA dupa victoria cu Gaz Metan! Decizie de ultim moment a "Regelui"

Viitorul s-a impus spectaculos in fata celor de la Gaz Metan Medias si a urcat pe locul 2 in clasament. Dupa un meci care a oferit in total 19 suturi pe spatiul portii, Viitorul a castigat clar partida, gratie si interventiilor fenomenale ale lui Cabuz. La finalul partidei Gheorghe Hagi a vorbit despre partida si a facut un anunt interesant. Acesta a spus ca nu va mai lua in calcul nicio oferta din Liga 1 pentru jucatorii sai.

"Cel mai frumos meci al campionatului, ma bucur ca ne-am ridicat la nivelul gazului, stiam ca intalnim o echipa ofensiva, capabila sa marcheze multe goluri. Ne-am ridicat la nivelul unei echipe in forma, cum era Gazul, am avut un portar in forma mare astazi, cred eu ca am construit mai mult decat ei, noi am scazut presiunea la un moment dat. O echipa ca ei, care au intors scorul la Iasi, este o echipa foarte buna. Am batut o echipa foarte buna.

Am facut si prin aparare pe acolo ceva modificari, avem un lot bun, omogen, jucatorii cresc, usor, usor devenim o echipa buna si cu siguranta prin aceste evolutii imi pun presiune mie, pentru ca o sa creasca pretentiile lor. Gabi, tot meritul e al lui, orice tanar trece prin momente cand este mai rebel, el are control asupra oricarui lucru, ma bucur ca a venit la noi. Nu am nicio bagheta, nu am bani, eu trebuie sa ii prind intr-un moment in care trec, intr-un moment mai putin bun din cariera lor", a declarat Hagi la finalul partidei.

Hagi: "De acum incolo nu mai dam jucatori in Romania!"



Hagi a mai spus ca de acum incolo toate ofertele din Liga 1 pe care le va primii pentru jucatorii sai nu le va lua in considerare, doar ofertele venite de la cluburile de afara vor fi luate in calcul.

"De acum incolo o sa ridicam si noi putin standardul, nu o sa mai dam jucatorii in Romania la nicio echipa, o sa incercam sa ne luptam cu toate echipele din Liga 1, am luat decizia ca in momentul de fata sa nu mai dam niciun jucator in Romania, vom vinde doar afara", a mai spus Hagi.