VIITORUL - GAZ METAN 4-1 | Cabuz ca Handanovic: "El e modelul meu!" Reactia EROULUI celor de la Viitorul dupa un meci aproape perfect!

Viitorul Constanta a reusit sa se impuna in fata celor de la Gaz Metan si urca pe locul 2 in campionat, in spatele celor de la CFR Cluj. A fost cel mai frumos meci al etapei, cu o multime de ocazii de ambele parti.

Portarul de 23 de ani al celor de la Viitorul, Catalin Cabuz, a facut un meci extraordinar in aceasta seara si diferenta de pe tabela i se datoreaza in mare parte.

Portarul crescut de Academia Hagi a revenit in aceasta vara de la Hermannstadt unde a fost imprumutat.

"Stiam ca ne asteapta un meci forarte greu cu o echipa foarte buna. Eu am incercat sa imi fac treaba cat mai bine si asta o sa fac in continuare.

Ma simt foarte bine de cand am venit aici ma antrenez zi de zi cat pot de bine si domnul Hagi are incredere in mine. Ne-am pregatit foarte bine aceste 2 saptamani, ne-am mobilizat foarte bine si am reusit o victorie categroica", a spus portarul imediat dupa meci.

Portarul celor de la Gaz Metan l-a laudat pe Cabuz:

"Cu Plesca am o relatie foarte buna si ii multumesc pentru cuvintele frumoase", a adaugat Cabuz.

Catalin Cabuz are si o sursa de inspiratie: "Modelul meu de portar este Handanovic de la Inter Milano"

Samir Handanovic apara poarta celor de la Inter Milan din 2012.

Gabi Iancu a fost si el unul dintre remarcatii partidei reusind o dubla. Atacantul a marcat in minutul 16 si 74. Iancu putea sa reuseasca tripla, dar golul i-a fost anulat pentru offside. Jucatorul este golgeterul Ligii 1 cu 7 reusite si s-a aratat surprins de aceasta performanta:

"Nici nu stiam ca sunt golgheterul campionatului, ma bucur daca voi fi acolo sus, important este sa jucam cum am jucat astazi, pentru ca asa joaca o echipa din fruntea clasamentului, important e sa mentinem acest ritm", spus atacantul la finalul partidei.