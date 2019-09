VIITORUL - GAZ METAN 4-1 | "Ocaziile au fost la noi" Edi Iordanescu trage semnalul de alarma dupa infrangerea cu Viitorul: "Sunt pus intr-o situatie dificila"

Gaz Metan a pierdut primul meci al sezonului.

Gaz Metan a pierdut in deplasare, la Ovidiu, cu 1-4. In acest moment, echipa lui Edi Iordanescu e la egalitate cu echipa lui Hagi, insa are dezavantajul golaverajului.

Gabi Iancu a facut dubla, iar Rivaldinho si Tiru au adus victoria elevilor lui Gica Hagi in partida de la Ovidiu.

Edi Iordanescu e de parere ca Gaz Metan a fost echipa cu mai multe ocazii, insa a dat de un aparator excelent in poarta Viitorului, care nu a lasat nicio minge sa-i scape. Cabuz a fost eroul partidei in opinia antrenorului de la Medias.

Edi Iordanescu s-a plans de faptul ca trebuie sa faca improvizatii, din cauza ca nu are jucatori pentru toate posturile.

"Veneam dupa o intrerupere competitionala si era greu sa tinem ritmul. Fotbalul e uneori nedrept si luati meciul, in seara asta fost nedrept. Portarul adversarului a fost extraordinar, dar ocaziile au fost la noi. Am avut multe ocazii, e frustrant. Sigur, e o infrangere, trebuie sa acceptam, sa acceptam naivitatile. Ne-am remarcat ca o echipa cu capul pe umeri si am avut momente lipsite de luciditate. Nu a vrut Dumnezeu sa invingem. Daca dam la o parte rezultatul si analizam fiecare moment, Gazul a facut un meci extraordinar.

Importante sunt punctele, trebuie sa facem pasul corect si sa depasim momentul. Avem adversari dificili.

E un lucru care ma supara foarte tare. Sunt suparat pentru ca sunt pus intr-o situatie dificila, ca trebuie sa fac multe improvizatii. Incerc sa inventez pozitii, avem pozitii incomplete. Am improvizat, dar nu putem face fata asa. Am incredere in jucatorii noi, dar nu avem solutii de oameni experimentati. In plus, Bus e singurul atacant de profil, or, in conditiile astea e greu sa rotim jucatori de la meci la meci si sa inventam jucatori. Pentru play-off trebuie sa avem solutii si pozitiile acoperite", a spus Edi Iordanescu la finalul partidei la DigiSport.