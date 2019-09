BOMBA: Contra, inlocuit de Burleanu? Cu ce campion al Romaniei a deschis seful FRF discutiile!

Echipa nationala a Romaniei pastreaza sanse la calificarea la EURO 2020, care va fi gazduit si de tara noastra, dar acestea atarna de un fir de ata.

Calificarea Romaniei la EURO 2020 atarna de un fir de ata. Dupa 1-2 in Suedia, 2-2 in Norvegia si 1-2 cu Spania, nationala este obligata sa intre pe calea victoriilor pentru a recupera punctele pierdute. Principala problema a Romaniei este, insa, ca jocul din ultimele doua meciuri nu a impresionat. Chiar daca finalul cu Spania a fost unul bun, prima repriza a fost dezastruoasa. Meciul cu Malta a fost unul mult sub asteptari.

A iesit Contra din gratiile lui Burleanu?

Cotidianul Gazeta Sporturilor scrie ca selectionerul Cosmin Contra risca sa fie inlocuit. Potrivit sursei citate, seful FRF, Razvan Burleanu, s-a gandit deja la un plan pentru inlocuirea lui Contra.

Gazeta noteaza ca Marius Sumudica, fost campion al Ligii I, acum antrenor in Turcia, la Gaziantep Gazisehir, este aflat in fruntea listei cu potentiali selectioneri.

Sumudica are un salariu de 600.000 euro pe an in Turcia, fata de 400.000 euro anual, cat castiga actualul selectioner.

Sumudica si-ar dori postul

In prezent la Gaziantep, cu care a invins-o in weekend pe Besiktas, Sumudica si-ar dori o astfel de oportunitate, in ciuda faptului ca a declarat in trecut ca e mai atras de postul de antrenor al unei echipe de club. El a motivat atunci: "La nationala ai cateva meciuri pe an, e altfel de munca. In locul antrenamentelor trebuie sa monitorizezi jucatori, ceea ce nu mi-ar conveni".



La discutiile neoficiale cu reprezentanti ai FRF, Sumudica ar fi lasat loc pentru negocieri, mai scrie GSP.