A spus exact ce isi dorea Gigi Becali sa auda! Edi Iordanescu l-a laudat pe Sergiu Bus: "Este un om decisiv si ulterior poate sa faca pasul catre un club mai important din strainatate"

Sergiu Bus s-a transferat gratis la FCSB dupa doar un an petrecut in tricoul lui Gaz Metan Medias.

Fostul sau antrenor, Edi Iordanescu, a declarat ca Gaz Metan nu trebuia sa ajunga in situatia de a-l pierde gratis.

Bus a fost unul dintre oamenii decisivi de la Medias. In acest sezon el a reusit sa inscrie 11 goluri si a oferit 3 pase decisive. Iordanescu considera ca ardelenii puteau scoate un profit bun pe jucatorul roman, daca stiau sa gestioneze mai bine situatia.

"Eu ma bucur pentru Sergiu pentru ca a facut un pas catre un club cu aspiratii mai mari si conditii clar mai bune decat avea la Medias. Este clar un pas in fata. Am vorbit cu el si l-am simtit chiar entuziasmat, insa imi pare rau pentru Gaz Metan Medias pentru ca a pierdut un astfel de jucator gratis, ceea nu trebuia sa se întample pentru o suma simbolica in comparatie cu valoarea lui.

Sergiu Bus putea fi prelungit un an de zile si valorificat la un cu totul alt nivel şi financiar, si sportiv. Daca se decidea ca trebuie vandut pentru ca e nevoie de bani putea fi vndut. Din pacate lucrurile nu au fost gestionate atat de bine, pe cat ar fi trebuit, s-a ajuns in aceasta situatie si jucatorul a fost pierdut gratis", a declarat Edward Iordanescu pentru TelekomSport.

Iordanescu are multa incredere in Bus si considera ca este capabil sa se bata pentru postul de titular la FCSB cu Adrian Petre si Cristian Dumitru.

"E un pas important in cariera lui, cred ca din punct de vedere mental este un jucator solid, un jucător care nu mai este un copil, este un jucator definit la rândul lui. Un jucator deja matur la varsta pe care o are si daca va avea si o anumita sustinere, pentru ca nu ai cum sa reusesti daca nu esti sustinut, dar inseamna ca daca l-au adus au încredere un el si ar trebui sa ii dea credit.

Sunt sigur ca va putea fi un marcator important pentru FCSB, un om decisiv si, de ce nu, ulterior să faca pasul catre un club mai important din strainatate. Deci, eu cred in ceea ce insemana rolul lui Sergiu Bus la FCSB", a spus fostul antrenor de la Gaz Metan Medias.